曾吃過「必比登新餐廳」　老闆娘不收錢原因超暖！于美人眼眶泛淚

▲于美人送花祝賀。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

記者曾筠淇／綜合報導

在新店的「山東小館」是老字號中式餐廳，成立至今已有超過40年的歷史，台灣米其林指南日前公布必比登推介名單，山東小館也在名單上，知名主持人于美人就發文分享，山東小館曾在她人生最低谷時給予溫暖，現在店家榮登2025年米其林必比登，她便送花祝賀。

台灣米其林指南日前公布必比登推介名單，首度將新北、新竹納入評價。新北市有15家店進榜，其中就包含了山東小館。事實上，該店一向受歡迎，料理種類從湘菜、川菜、江浙菜到廣東菜都有，「東北酸菜鍋」更是山東小館的招牌菜。

于美人在臉書上發文分享，讓她讚不絕口、在她人生最低谷時給予她溫暖的山東小館，「榮登2025年米其林必比登，今天（指14日）我特別送花敬賀！」

于美人透露，那年她心情陷入低谷，很少在外面吃飯，但因為她整年常跑新店，所以和律師經常去山東小館吃飯。有次老闆娘看到她，就示意不收錢，因此于美人便婉拒，說「不行～你若不收錢，我會覺得你在可憐我！」沒想到老闆娘卻回「我是心疼你」。後來兩人講到眼眶泛淚，老闆娘更塞了一包餃子給于美人，「讓我感受到無比溫暖」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老闆娘很貼心，我有一回下雨，去IKEA大包小包，去外帶食物，她幫我提東西出來外面等車」、「真的是老闆娘會做的事、說的話，很好很好的老闆娘」。還有網友直呼，「美人不能再介紹了，已經很難訂位」、「還沒必比登已經很難排，現在榮登必比登我看更難排了」、「本來就很難訂到位子的，這下子更難訂位了」。