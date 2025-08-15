　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾吃過「必比登新餐廳」　老闆娘不收錢原因超暖！于美人眼眶泛淚

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／于美人） 

▲于美人送花祝賀。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

記者曾筠淇／綜合報導

在新店的「山東小館」是老字號中式餐廳，成立至今已有超過40年的歷史，台灣米其林指南日前公布必比登推介名單，山東小館也在名單上，知名主持人于美人就發文分享，山東小館曾在她人生最低谷時給予溫暖，現在店家榮登2025年米其林必比登，她便送花祝賀。

台灣米其林指南日前公布必比登推介名單，首度將新北、新竹納入評價。新北市有15家店進榜，其中就包含了山東小館。事實上，該店一向受歡迎，料理種類從湘菜、川菜、江浙菜到廣東菜都有，「東北酸菜鍋」更是山東小館的招牌菜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

于美人在臉書上發文分享，讓她讚不絕口、在她人生最低谷時給予她溫暖的山東小館，「榮登2025年米其林必比登，今天（指14日）我特別送花敬賀！」

于美人透露，那年她心情陷入低谷，很少在外面吃飯，但因為她整年常跑新店，所以和律師經常去山東小館吃飯。有次老闆娘看到她，就示意不收錢，因此于美人便婉拒，說「不行～你若不收錢，我會覺得你在可憐我！」沒想到老闆娘卻回「我是心疼你」。後來兩人講到眼眶泛淚，老闆娘更塞了一包餃子給于美人，「讓我感受到無比溫暖」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老闆娘很貼心，我有一回下雨，去IKEA大包小包，去外帶食物，她幫我提東西出來外面等車」、「真的是老闆娘會做的事、說的話，很好很好的老闆娘」。還有網友直呼，「美人不能再介紹了，已經很難訂位」、「還沒必比登已經很難排，現在榮登必比登我看更難排了」、「本來就很難訂到位子的，這下子更難訂位了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了　過來人秒懂

曾吃過「必比登新餐廳」　老闆娘不收錢原因超暖！于美人眼眶泛淚

病患遭毒蛇咬險喪命　醫師：豪雨後更要注意環境整頓

妻遊沖繩「凌晨突頭痛」竟是腦出血　專機緊急返台！砸255萬救妻

周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

館長直播剪掉「深圳高官探班」畫面？八炯：就是統戰行為

從蛋糕第一口看愛情觀！超準心測揭露你需要的戀愛提醒

搭客運遇「開腿男貼大腿」！她全程縮一團崩潰　大票有感怒

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了　過來人秒懂

曾吃過「必比登新餐廳」　老闆娘不收錢原因超暖！于美人眼眶泛淚

病患遭毒蛇咬險喪命　醫師：豪雨後更要注意環境整頓

妻遊沖繩「凌晨突頭痛」竟是腦出血　專機緊急返台！砸255萬救妻

周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

館長直播剪掉「深圳高官探班」畫面？八炯：就是統戰行為

從蛋糕第一口看愛情觀！超準心測揭露你需要的戀愛提醒

搭客運遇「開腿男貼大腿」！她全程縮一團崩潰　大票有感怒

台灣軍卡贏了！台74線對決「瑞典坦克」沒事　Volvo側門凹掉

身價209億台幣！相聲家郭德綱「天津豪宅」首曝光…讓王偉忠隨便逛

3歲女兒撞倒4.8萬元石桌　媽被店家「逼交信用卡」扣留：很羞辱

快訊／小彤老師去年胰臟癌開刀　今「蓋棉被仍發抖」　診斷結果出爐

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

【國道重訓現場？】忘拉手煞害車暴衝！ 「神力阿姨」狂奔單手拉車

生活熱門新聞

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

邱澤、許瑋甯寶寶名字曝光　親友收彌月禮盒

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

6縣市高溫飆36℃　週日起變天

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」！近萬人看傻

即／大同山火燒山　環保局5區發「空污提醒」

便當一魚三菜要280元？　網友揭原因

更多熱門

相關新聞

必比登美食＋燈光夜景全包和逸台南西門館推漫步台南way專案

必比登美食＋燈光夜景全包和逸台南西門館推漫步台南way專案

台南美食、古蹟、夜景一次滿足！和逸飯店•台南西門館看準觀光熱潮，15日起推出「漫步台南way」住房專案，雙人入住每晚4540元起，送三大商圈500元抵用券，還能一次走遍必比登推介名店、假日市集與文創巷弄。

捷運男持刀辯「我是廚師」　遭罰3000元

捷運男持刀辯「我是廚師」　遭罰3000元

新北大都會公園國際閃耀　辰光橋光雕勇奪國際金獎

新北大都會公園國際閃耀　辰光橋光雕勇奪國際金獎

新北表揚績優宗教團體　靈鷲山、聖山寺雙獲殊榮

新北表揚績優宗教團體　靈鷲山、聖山寺雙獲殊榮

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

關鍵字：

山東小館新北新店必比登于美人

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面