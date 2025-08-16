準男大生爬「大同山電塔」拍照被電死　李怡貞嘆：影音影響超預期

記者黃翊婷／綜合報導

謝姓準大學生為了拍攝日落景色爬上高壓電塔，卻遭電擊灼傷致死。律師李怡貞感嘆，第一次看到這則新聞時，除了感到很不可思議，另外也直接聯想到短影音，部分奇怪的影片會有類似人身示範危險或災難的畫面，但那都是假的，孩子可能無法分辨，這件事情可以讓大家好好思考，下一代究竟面臨怎麼樣的世界，「時代變化比我們想像中都快，影音帶來的影響也都超過我們的預期。」

▲謝男攀爬高壓電塔，不幸觸電身亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝男14日為了拍攝日落景色爬上高壓電塔，卻誤觸高壓電同時引發火勢，遭燒成焦屍喪命。檢察官與法醫15日對遺體進行相驗，初步研判是電擊灼傷致死，家屬對於檢驗結果沒有意見，檢方目前已將遺體發還家屬。

▲李怡貞認為影音帶來的影響超過預期。（資料照／記者黃哲民攝）

這起事件也引起社會大眾關注，大多數人都無法理解謝男為何要冒險爬上高壓電塔拍照。對此，李怡貞15日在臉書「女人大律師李怡貞」發文分享自己的看法，她表示，第一次看到這則新聞時，除了感到很不可思議，另外還直接聯想到女兒經常觀看的短影音，部分奇怪的影片會有類似人身示範危險或災難，但那都是特效，女兒卻看得很開心，「我跟女兒說那些都是假的，女兒還不相信」。

李怡貞坦言，她也無法理解謝男為何要攀爬高壓電塔，高壓電給人體帶來的影響，國中應該有教，或者國小時也會教導關於插座觸電等意外的注意事項，「所以自己去爬高壓電塔到底是怎麼樣子的意念？我真心不解。」

李怡貞感嘆，現在很多孩子不常也不太愛看書，大多都是透過視覺或聽覺的語言刺激方式去快速接收資訊，導致無法訓練獨立判斷思考的能力，大量正確與錯誤的資訊輸入交雜，無法分辨，盲從、媚眾成為他們的日常，有些人為了出名、流量，甚至可以拋開道德不擇手段。

李怡貞認為，透過這次的事件，希望大家好好思考下一代究竟面臨的是怎麼樣子的世界，大家以為20多歲的人已經成年長大，不可能做出離譜的錯事，結果卻還是發生了，甚至造成不可挽回的後果與悲傷，「時代變化比我們想像中都快，影音帶來的影響也都超過我們的預期。大家真的要好好陪伴了解並即時導正自己的孩子。真的不想再看到類似荒謬的事件發生。」