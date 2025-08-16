　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！衣物散落樹林　1部位傷勢最慘

▲▼棕熊在岩石上。（圖／VCG）

▲東京一名男子前往北海道登山時遭遇棕熊攻擊身亡。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名20多歲男子14日和友人前往北海道知床半島的羅臼岳登山時，在下山途中遭遇棕熊攻擊，儘管過程中曾試圖反抗，但被尋獲時已經明顯死亡。北海道警方16日公布男子死因，確定為「全身多處外傷導致失血過多」。其中大腿部分傷勢嚴重，大量出血。

根據《每日新聞》報導，罹難的東京都20多歲男性上班族14日在知床半島羅臼岳（海拔1661公尺）遭遇野生棕熊攻擊，過程中雖試圖反抗，但仍無果，同行友人隨即報案，警方立刻宣布封山，並與獵人共同入山搜救。

警方與搜救人員14日搜尋無果，15日再度展開搜救時，在距離登山道約50至200公尺的林間，發現男子破損的深藍色襯衫、錢包以及手錶等物品，現場樹木及地面上留有明顯血跡，顯示他曾在此激烈掙扎。

在搜尋過程中，工作人員發現3頭棕熊，隨即由獵人開槍射擊並將其擊斃。經確認，這3頭熊包括1頭母熊與2頭小熊，而男子的遺體最後就在牠們出沒的地點被找到。

北海道警方16日公布男子死因為「全身多處外傷導致失血過多」，且大腿大量出血。

據了解，這已是北海道近期發生的第2起熊襲死亡事件。北海道南部福島町7月曾有一名男子在住宅區遭熊攻擊死亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／48歲男失聯！尋獲已成冰冷遺體
快訊／新北逆倫血案！男持刀追砍母親
才宣布取消演唱會　日女星3天後癌逝
7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化
快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
2女無罩逛夜市！「邊晃邊吃香腸」路人搶拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富士山頻傳亂象！遊客涼鞋攻頂、火山口倒立　本季已20起山難2死

又是台灣詐騙犯！日男「轉帳20次」被詐1億日圓　40歲台男遭逮

加拿大航空全面停飛！空服員72小時大罷工　每天影響13萬乘客

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！衣物散落樹林　1部位傷勢最慘

洪森私密通話外流！　泰「美女前總理」貝東塔有望親自出庭

工廠爆炸濃煙沖天！俄羅斯梁贊州緊急狀態　至少11死130傷

中國才是雙普會「最大贏家」？　美智庫預警：恐套用在台灣

不用查手機！私家偵探揭「出軌暗號」　專家認證：高機率再犯

全球第二女富豪是她！身價近3兆　「低調繼承人」富過一般人想像

深信AI機器人是「真人美女」！76歲翁赴約見面　途中跌倒喪命

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

富士山頻傳亂象！遊客涼鞋攻頂、火山口倒立　本季已20起山難2死

又是台灣詐騙犯！日男「轉帳20次」被詐1億日圓　40歲台男遭逮

加拿大航空全面停飛！空服員72小時大罷工　每天影響13萬乘客

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！衣物散落樹林　1部位傷勢最慘

洪森私密通話外流！　泰「美女前總理」貝東塔有望親自出庭

工廠爆炸濃煙沖天！俄羅斯梁贊州緊急狀態　至少11死130傷

中國才是雙普會「最大贏家」？　美智庫預警：恐套用在台灣

不用查手機！私家偵探揭「出軌暗號」　專家認證：高機率再犯

全球第二女富豪是她！身價近3兆　「低調繼承人」富過一般人想像

深信AI機器人是「真人美女」！76歲翁赴約見面　途中跌倒喪命

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

富士山頻傳亂象！遊客涼鞋攻頂、火山口倒立　本季已20起山難2死

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

又是台灣詐騙犯！日男「轉帳20次」被詐1億日圓　40歲台男遭逮

加拿大航空全面停飛！空服員72小時大罷工　每天影響13萬乘客

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

國際熱門新聞

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

美俄峰會「普丁2大收穫」曝光！

川普：半導體關稅最高可能到300％

她孕後「滿臉膿痘＋鼻子腫大」對比照曝

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

性感網紅收費15萬「測試男友忠誠度」

即／川普普丁笑握手 ！搭同輛防彈車離開

快訊／普丁：2022年若川普當美國總統不會有俄烏戰爭

更多熱門

相關新聞

飛日本只要2666元　旅遊達人曝「機票狂降價」2原因

飛日本只要2666元　旅遊達人曝「機票狂降價」2原因

日本是台灣人最喜歡的國家，不少人一年就去玩了好幾趟，知名旅遊達人「布萊N」指出，今年下半年日本機票明顯「跳水」，沖繩來回機票只要2666元，比高鐵北高來回票還便宜，飛往東京也只要5000元，除了航線競爭激烈外，另一大原因是台灣人不再一窩蜂飛日本，而是分散到東南亞、歐洲、美西等長程航線。

北韓路邊隨機抓「大奶妹」　非天然就抓去關

北韓路邊隨機抓「大奶妹」　非天然就抓去關

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

北海道棕熊吃人！鈴鐺會激怒熊　「用1物」更有效

北海道棕熊吃人！鈴鐺會激怒熊　「用1物」更有效

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

關鍵字：

北海道棕熊登山日本熊襲日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面