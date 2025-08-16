東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！衣物散落樹林　1部位傷勢最慘

▲東京一名男子前往北海道登山時遭遇棕熊攻擊身亡。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本東京都一名20多歲男子14日和友人前往北海道知床半島的羅臼岳登山時，在下山途中遭遇棕熊攻擊，儘管過程中曾試圖反抗，但被尋獲時已經明顯死亡。北海道警方16日公布男子死因，確定為「全身多處外傷導致失血過多」。其中大腿部分傷勢嚴重，大量出血。

根據《每日新聞》報導，罹難的東京都20多歲男性上班族14日在知床半島羅臼岳（海拔1661公尺）遭遇野生棕熊攻擊，過程中雖試圖反抗，但仍無果，同行友人隨即報案，警方立刻宣布封山，並與獵人共同入山搜救。

警方與搜救人員14日搜尋無果，15日再度展開搜救時，在距離登山道約50至200公尺的林間，發現男子破損的深藍色襯衫、錢包以及手錶等物品，現場樹木及地面上留有明顯血跡，顯示他曾在此激烈掙扎。

在搜尋過程中，工作人員發現3頭棕熊，隨即由獵人開槍射擊並將其擊斃。經確認，這3頭熊包括1頭母熊與2頭小熊，而男子的遺體最後就在牠們出沒的地點被找到。

北海道警方16日公布男子死因為「全身多處外傷導致失血過多」，且大腿大量出血。

據了解，這已是北海道近期發生的第2起熊襲死亡事件。北海道南部福島町7月曾有一名男子在住宅區遭熊攻擊死亡。