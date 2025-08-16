　
北韓女瘋隆乳！警路邊隨機抓「大奶妹」　不是天然就抓去關

▲金正恩疑似想要透過棄用年號，加強國民對自己的崇拜。（示意圖／朝鮮中央電視台）

▲北韓當局認為整形手術是被資本主義荼毒的敗壞行為，因此嚴格禁止。（示意圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

北韓當局認定隆胸、割雙眼皮以及紋眉手術是「被資本主義思想腐蝕的墮落行為」因此嚴格禁止，然而卻也因此出現整形密醫的亂象，使得相關醫療事故頻傳。平壤政府近日與基層聯手加強取締，只要在路上看到胸部大的女生，就將其帶往派出所或醫院檢查，一旦發現手術痕跡，涉案醫師與被查獲的女性都將面臨刑罰。

根據《每日北韓》8月16日報導，北韓近期因為非法隆乳手術導致的醫療事故頻傳，引發平壤當局高度警戒。平壤消息人士透露，因相關案例急遽增加，北韓社會安全省（類似警察廳）已在7月13日下令平壤市安全部展開緊急取締行動。

普通江區一名30多歲女子8月上旬先後接受2次隆胸手術，隨後卻出現嚴重副作用。經過調查發現，執刀醫師竟是牙科醫師，完全沒有外科背景，只是為了賺快錢因此鋌而走險，最後也遭到當局逮捕。

社會安全省直言，女性追求隆胸等整形行為，是「被資本主義思想腐蝕的表現」。該部門批評，從過去的雙眼皮手術、紋眉到如今的隆胸，都是「完全墮落的行為」，與社會主義價值背道而馳。

據了解，在平壤中區與普通江區等高級幹部與上流階層居住的一帶，20至30多歲的年輕女性掀起「追求身材曲線」的風潮，隆胸手術甚至成了一股時尚潮流。尤其暑假將至，女性希望穿上泳裝展示身材，使得隆乳手術需求激增。

由於官方認定隆胸屬於「非社會主義行為」，因此正規醫院無法提供這類手術，愛美的北韓女性便會轉而尋找密醫。密醫大部分會從中國走私植入用的矽膠，偷偷在自己家中替顧客動刀。但在缺乏消毒的醫療條件下，感染風險相當增加。

對此，社會安全省認為情況嚴重，下令平壤市安全部組織「打擊隊」，要求在9月底前展開集中掃蕩，以徹底「根除非社會主義行為」。

取締方式包括派遣臥底假扮病患，潛入非法醫療現場蒐證；另一條路線則是與基層居民小組合作，在路上鎖定胸部大的女性，將其帶往派出所或醫院檢查，一旦發現手術痕跡，並非天生的，就會立即追查實施手術的醫生。

根據內部人士透露，目前平壤市中心已出現便衣打擊隊展開行動。被查獲的女性與涉案醫師，都可能因涉及「非社會主義行為」，面臨勞動鍛鍊刑等處罰。

北韓整形手術隆胸取締日韓要聞

