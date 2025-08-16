成人展巧遇女同學　脫下實驗白袍「變超胸Coser」！比基尼裝看傻了

▲小空在成人展遇到大學同學。（圖／翻攝自小空Sora Threads）



記者施怡妏／綜合報導

「2025 TRE台北國際成人展」已在上周圓滿落幕，首次參展擺攤的Coser「小空 Sora」表示，在攤位意外遇到大學同學，大學讀的是理工科系，平常裝扮都很邋遢，沒想到10年沒見，居然是以「火辣比基尼」裝扮相遇，小空笑喊「他看到我一臉驚訝+傻眼笑。」

Coser「小空 Sora」在Threads發文，「TRE擺攤巧遇大學同學」，大學時期就讀理工科系，不會特別打扮，平時不是穿著保守樸素，就是身著實驗白袍、戴著護目鏡在實驗室忙碌，長時間待在乾燥環境裡，下課後臉還常泛油光。

小空表示，沒想到10年過去，與大學同學久別重逢竟是在成人展，而且自己還穿著火辣的比基尼，「這衝擊力跟反差非常大」。同學遇見她後一臉驚訝，尷尬又傻眼地笑了一下，沒多說什麼就離開了。

貼文曝光，網友笑翻，「哈哈哈太有畫面衝擊了」、「超級好笑，穿實驗衣真的是性感不起來耶」、「這對到眼也會飄走吧，太尷尬了」、「看到以前不會打扮的同學變超美，我也會嚇到」。

也有許多同行留言，「每次都覺得遇到現實認識的人會超級尷尬」、「欸我也是，因為我IG裡面也有一些從小就認識的同學或者實習處的輔導員，有時候會不小心嚇到他們，我其實自己也會很尷尬」。