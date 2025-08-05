成人展+文創博覽會進駐南港恐現車潮　警籲改乘大眾運輸免塞車

▲南港展覽館周邊交通及停車資訊示意圖。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2025台灣文化創意博覽會從5日起至11日首次進駐南港展覽館1館舉辦，同期間南港展覽館2館則迎來「2025 TRE 台北國際成人展」，加上3月開幕、距展覽館僅步行10分鐘的「南港LaLaport」大型商場，預料將吸引大批人潮。南港警方提醒，活動期間為避免因停車位不足影響行程，建議民眾多利用大眾運輸工具往返。

南港警分局交通組指出，民眾可選擇搭乘捷運板南線或文湖線至「捷運南港展覽館站」，或搭乘817、藍22、藍15等公車前往。另由台鐵、高鐵抵達南港站的旅客，也可轉乘板南線捷運或步行約15分鐘抵達。

警方呼籲：自行開車的民眾，務必隨時留意沿途資訊可變標誌（CMS），掌握展館與商場周邊最新交通狀況。若展覽館及LaLaport停車場已滿，可改停捷運內湖機廠站轉乘停車場、世貿公園地下停車場、中國信託金融園區停車場，或南港車站地下停車場，再轉搭捷運或公車前往。警方呼籲駕駛人應遵循現場警力與義交人員的指揮，切勿占用道路排隊停等，以免造成交通壅塞。

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