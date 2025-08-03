長跑5年、結婚3年！80萬「最胸Coser」爆離婚：不後悔選擇你

▲魔理花。（圖／翻攝自IG／0628marika）

記者鄺郁庭／綜合報導

Coser魔理花Marika被封為「史上最胸」實況主，在臉書有80萬粉絲追蹤，她與老公灰名KAINA愛情長跑5年，在2022年被求婚，戀情開花結果感動大票粉絲。沒想到就在2日晚間，灰名突於臉書宣布，兩人已協議離婚，並預計週一前往戶政事務所辦理手續，消息震驚粉絲。

灰名在臉書表示，「我和魔理花，已經決定結束我們的婚姻關係，協議書與公證人都簽好了，週一會一同前往戶政事務所。」他強調，這並非一時衝動，而是經過長時間溝通與思考後的決定，「我們都清楚彼此曾經給予對方的溫暖與支持。」

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文中，他不斷讚美魔理花，表示她的溫柔、體貼、堅強、聰明與幽默讓他深受感動，也讓他覺得自己非常幸運能與她共度人生一段時間，「有她相伴的這七年，是我人生最幸福的時光。」

談及分開的原因，灰名坦言是因為自己「不夠好、不夠穩定，甚至還不夠明白怎麼成為一個真正有責任心的人」，並直言「這次的分開，是我對自己的懲罰與人生的領悟。」

最後，灰名向魔理花致上最高敬意與祝福，「雖然身分不同了，但我依然非常尊敬、非常欣賞她，也希望大家給予她很多的支持與愛護，她值得被這個世界所愛。」最後，他還在留言處補上一句深情表白，「妳永遠是最棒的。」

魔理花則在IG限動轉貼灰名的貼文，感性寫下「天下無不散的筵席，我不後悔選擇你，也不後悔離開你，我在網路上分享過的，那些快樂的點點滴滴沒有任何誇大和謊言，只是我的個性是報喜不報憂而已。而且因為這段感情，我擁有好幾年的幸福。這樣就夠了，值得了。」

此外，魔理花還強調，和灰名分享過的生活點滴沒有任何一句謊言或誇大，也不是搞螢幕CP作戲，「我們在一起真的就是這麼快樂，這麼有默契、這麼相愛。」只是她習慣報喜不報憂，所以很多爭吵和悲傷不會拿出來說。

魔理花隔空向灰名道謝，「很高興這輩子能遇見你，以後有緣能以不同身份相見的時候，希望彼此都能幸福快樂。」最後她表示，她不會刪掉關於灰名的貼文和合照，「因為那些當下都是幸福快樂的，如果動態回顧，有人拿出來笑話我也沒關係，對我而言就當作重新回憶當時開開心心的我們。」