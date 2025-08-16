川伯是我心目中的英雄！　羅明才讚李四川：認真做事該出手就出手

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／新北報導

民眾黨主席黃國昌表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川則是被視為國民黨最有可能角逐的人選。國民黨立委羅明才今（16日）被問到，是否希望李四川為新北做更多事，羅說，「川伯是我心目中的英雄」，他刻苦耐勞、認真在做，該出手就出手，該努力就絕對不鬆懈。

羅明才今天找來李四川一起掃市場反罷免，李四川受訪時表示，他跟羅明才已經認識二十幾年，新店任何需要中央補助的地方，羅明才一定是站在最前面。

李四川直言，沒有立委，市府其實會有很多建設、法案無法進行，「沒有靠立委是活不下去的」，一定要到中央去要錢。現在新店的所有建設，都是羅明才這20幾年的努力，所以這麼好的立委要被罷免是沒有道理的，是惡質的罷免。

李四川說，他是做工程的人，工程做不好才必須把他打掉，如果做的好，又也要把他打掉，是因為來做工程的人，不是你的人，這樣是沒有道理的。726已經是逗點了，823就讓他變成句點。一起告訴民進黨，這種惡罷不民主、是不對的、是沒有道理的。

媒體問到，現在幫他幫羅明才，是否希望2026羅明才幫他？李四川說，羅明才不只2026年幫他，從96年他到台北縣後，他就一直在幫忙，選舉不是重點，重點是要來幫羅明才在823把惡罷制止，這個才是最大的幫助。

媒體也問羅明才，會希望李四川為新北做更多事嗎？羅明才說，「川伯是我心目中的英雄」，他刻苦耐勞、認真在做，就像身邊的議員，從中央到地方，都不分你我，該出手就出手，該努力絕對不鬆懈。

