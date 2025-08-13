　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌表態選新北市長　李乾龍：李四川才是對的人！比民調也贏

▲▼台北市副市長李四川回應內政部回函「北士科地上權轉移案」。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前表態，將投入2026年新北市長選舉，「我一直保持善意跟誠意說在野共推一個最強的，我從來沒有排斥過這件事情」。曾經擔任國民黨新北市黨部主委的前國民黨秘書長李乾龍今（13日）指出，這是新北市長侯友宜要面對的嚴肅問題，國民黨已經在新北市執政21年，「侯友宜這個棒子要交到對的人的手上」，並表態台北市副市長李四川就是最適合的新北市長人選，相信如果比民調，李四川也能贏黃國昌。

李乾龍接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，藍白兩黨應該透過民調機制決定共推人選，侯友宜已經說過，願意到新北市服務的人都歡迎，但選舉是靠民意，國民黨可以推出一人與黃國昌比民調，或兩黨人選同時一輪比民調，「如果黃國昌真的贏了，當然就接受民意、願賭服輸」，並強調國民黨、民眾黨都一定要記取2024大選的教訓。

談到有意爭取國民黨提名參選的新北市副市長劉和然，李乾龍說，劉和然是侯友宜的副市長，侯友宜當然一定支持，但當支持到一個階段，如果民調比不過其他人，劉和然就應該急流勇退。

對於主持人問，侯友宜是否會阻擋李四川？李乾龍笑說，「不會啦！」李四川是就是國民黨最好的新北市長人選，甚至已經幫李四川想好競選口號，「實事求是，為你做事，新北市的工程師。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課
楊柳「風力最猛眼牆」掃過綠島！　吹出17級強陣風
快訊／建臺高中烏龍27人報錯科　分發結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

談黃國昌表態參選新北市長　館長喊話：藍白這次全力幹掉民進黨

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

反核變挺核三延役！黃國昌回應了　再控民進黨瞞真相：惡劣恐嚇人民

衛福部長提少子化解方可「多辦聯誼」　她痛批：輕忽女性生育困境

黃國昌選新北影響李四川？　蔣萬安高歌：川伯在哪都會攬牢牢

楊柳9級強風「近停班課標準」？　蔣萬安曝台北臨時放假可能性

郭智輝嗆「拿掉核三廠敦親睦鄰費」　黃國昌轟：垃圾部長即刻下台

關稅黑箱？他問國民黨想知道哪一條　藍議員答不出：這是態度問題

楊柳颱風來襲！新北市沿海浪高達5公尺　市區陣風達10級

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

談黃國昌表態參選新北市長　館長喊話：藍白這次全力幹掉民進黨

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

反核變挺核三延役！黃國昌回應了　再控民進黨瞞真相：惡劣恐嚇人民

衛福部長提少子化解方可「多辦聯誼」　她痛批：輕忽女性生育困境

黃國昌選新北影響李四川？　蔣萬安高歌：川伯在哪都會攬牢牢

楊柳9級強風「近停班課標準」？　蔣萬安曝台北臨時放假可能性

郭智輝嗆「拿掉核三廠敦親睦鄰費」　黃國昌轟：垃圾部長即刻下台

關稅黑箱？他問國民黨想知道哪一條　藍議員答不出：這是態度問題

楊柳颱風來襲！新北市沿海浪高達5公尺　市區陣風達10級

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

行人暗夜詭走西濱內線被撞死　反應時間僅1.8秒...超衰駕駛無罪

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣　全平躺設計直飛馬爾地夫

嘉義縣防汛工程提升 　六腳、東石聚落抽水站改善計畫

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

政治熱門新聞

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

周春米：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

內閣改組時間點曝！　這幾位首長被點名

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書被洗版

行政院「倒掛國旗」20分鐘　發言人：操作疏失

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰：9月前不可能

疊加關稅早說過　民進黨發言人尬笑：我不認真

中八人口倒退　罷團籲罷免江啟臣：讓山城重新啟程

更多熱門

相關新聞

傳盧不選黨魁　黨內大老傻眼：她跟我說會選

傳盧不選黨魁　黨內大老傻眼：她跟我說會選

國民黨主席預計今年10月改選，如今卻傳出不論823罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，會「做好做滿」台中市長直到卸任。「挺盧派」大將前國民黨秘書長李乾龍今（13日）接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時強調，自己過去多次與盧秀燕密切聯繫，盧都表達參選的強烈意願，6成以上黨員也都支持盧，且盧本人迄今都沒有告訴他決定不選，正副議長看到新聞都很錯愕，大家覺得都已經說好了，怎麼又出現盧不選的說法？

能登半島地面隆起　你所不知道的台日地質秘辛

能登半島地面隆起　你所不知道的台日地質秘辛

疊加關稅早說過　民進黨發言人尬笑：我不認真

疊加關稅早說過　民進黨發言人尬笑：我不認真

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

快訊／學姊黃瀞瑩懷孕了　「終於出現奇蹟兩條線」

嚴正駁斥民眾黨不實指控南市府揭黃國昌雙標漠視新北被糾正

嚴正駁斥民眾黨不實指控南市府揭黃國昌雙標漠視新北被糾正

關鍵字：

國民黨李四川侯友宜李乾龍民眾黨黃國昌新北市長

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面