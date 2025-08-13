黃國昌表態選新北市長　李乾龍：李四川才是對的人！比民調也贏

▲台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前表態，將投入2026年新北市長選舉，「我一直保持善意跟誠意說在野共推一個最強的，我從來沒有排斥過這件事情」。曾經擔任國民黨新北市黨部主委的前國民黨秘書長李乾龍今（13日）指出，這是新北市長侯友宜要面對的嚴肅問題，國民黨已經在新北市執政21年，「侯友宜這個棒子要交到對的人的手上」，並表態台北市副市長李四川就是最適合的新北市長人選，相信如果比民調，李四川也能贏黃國昌。

李乾龍接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，藍白兩黨應該透過民調機制決定共推人選，侯友宜已經說過，願意到新北市服務的人都歡迎，但選舉是靠民意，國民黨可以推出一人與黃國昌比民調，或兩黨人選同時一輪比民調，「如果黃國昌真的贏了，當然就接受民意、願賭服輸」，並強調國民黨、民眾黨都一定要記取2024大選的教訓。

談到有意爭取國民黨提名參選的新北市副市長劉和然，李乾龍說，劉和然是侯友宜的副市長，侯友宜當然一定支持，但當支持到一個階段，如果民調比不過其他人，劉和然就應該急流勇退。

對於主持人問，侯友宜是否會阻擋李四川？李乾龍笑說，「不會啦！」李四川是就是國民黨最好的新北市長人選，甚至已經幫李四川想好競選口號，「實事求是，為你做事，新北市的工程師。」