傳林右昌不強求拚新北市長初選　蘇巧慧回應了

▲蘇巧慧帶領新北黨公職陪同罷團掃街。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026大選在即，各黨派都已開始布局，新北市長部分，民眾黨主席黃國昌率先表態參選、藍營被看好角逐的台北副市長李四川也勤跑基層。對此，被視為競選新北市長有力人選的綠委蘇巧慧今（16日）受訪時表示，藍白之間他們有自己的問題，民進黨就照自己的步調。至於傳出原本同樣有意角逐市長的前秘書長林右昌，傳出已經萌生退意。蘇則回應，未來不管是任何人投入選舉，都一定還是一起努力的團隊。

第二波大罷免投票倒數一個禮拜，民進黨啟動「七區齊步走823罷免投同意」掃街行動。蘇巧慧今與新店罷團「拔羅波」一同在新店惠國市場掃街，還有綠委林月琴、林淑芬、張雅琳、新北市議員陳永福、陳乃瑜、台北市議員何孟樺、簡舒培。蘇巧慧也接受媒體聯訪。

媒體詢問，藍委羅明才今也找來李四川在建國仁愛市場掃街，李四川也說準備好為國家做事。另外，民眾黨主席黃國昌第一個宣布參選。蘇巧慧僅回應，大家今天可以看到，我們在新店區一直努力，在地的議員陳永福、陳乃瑜，那還有立委林月琴、張雅玲、林淑芬，我們大家都跟公民團體一起要努力，把這個恢復國家秩序、維繫憲政秩序的公民運動最後一哩路正要來走完。

蘇巧慧強調，藍白之間他們有自己的問題，而民進黨最重要的目標就是和公民團體一起努力，守護台灣國家的憲政秩序。非常誠懇的呼籲，823在台灣還有七個區要進行罷免活動，那希望所有的市民朋友能夠一起站出來在823展現人民維護憲政、守護國家的決心。

有媒體追問，黃國昌表態想選新北，是否要跟藍營協調議員席次？蘇巧慧僅回應，藍白之間的問題從過去到現在一直都有，所以民進黨就照自己的步調，繼續和公民團體站在一起，守護台灣的憲政秩序、維護國會秩序和人民一起努力，才是我們的目標。

至於原本有意參選新北市長的林右昌，現在傳出退意、不參選到底？蘇巧慧表示，林右昌秘書長一直是民進黨非常優秀的人才，而這次在罷免運動當中也非常努力，尤其還帶隊到花蓮這個艱困的地方，讓大家看到民進黨的決心。未來不管是任何人投入選舉，都一定還是一起努力的團隊。

