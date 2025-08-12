　
政治

會見黃國昌！蔣萬安表態支持核三延役　「這句」巧妙提起李四川

▲▼黃國昌率臺北市議會民眾黨團拜會蔣萬安市府。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃國昌率臺北市議會民眾黨團拜會蔣萬安市府。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（12日）上午率台北市議會民眾黨團拜會台北市長蔣萬安，雙方會面時間為11點，但黃國昌卻提早8分鐘入座，蔣則準時入場。蔣萬安致詞時表示，今天討論大家最關注的、也是討論熱度很高的核三延役公投，並巧妙提到，自己跟「理工男一哥」台北市副市長李四川常常聊到，川伯給予很多意見跟看法，因為攸關台北市，甚至台灣未來長久發展。由於李四川也是新北市長熱門人選，蔣萬安此語恐有弦外之音。

黃國昌今率台北市議會民眾黨團前往台北市政府拜會市長蔣萬安，這場會議雖然主要是談823民眾黨發起的核三延役公投，雙方進一步的合作，但因黃國昌昨天表態參選新北市長，讓這場會議格外受到關注。蔣萬安致詞首先指出，市政是延續，一棒接一棒，台北也一步一步到今天高度發展階段，所以這都要感謝過去很長一段時間歷任市長，包含黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌到柯文哲前市長，以及所率領的歷屆行政團隊大家共同努力。他說，感謝黃國昌及民眾黨北市議員來訪、交換意見，討論很多議題。

蔣萬安提到，尤其最關注也是討論熱度高的就是核三延役公投，台北市政府兩年多上任確實跟團隊討論能源政策，特別我們的理工一哥、副市長李四川。川伯跟北市府很多意見看法，都認為此議題非常重要，這攸關台北市、台灣未來長久的發展，唯有如此，台北往前邁進、台灣迎向全世界，「所以我的立場非常清楚，就是支持核三延役。」

蔣萬安說，首先台北市是台灣創新研發以及總部營運中心，政府應該要有一個可長可久務實，不受制於意識形態的政策，所以打造一個安全、乾淨、多元的能源組合，這就是他的立場，也唯有如此，台北、台灣才能夠發展。

蔣萬安感嘆，但很可惜，看到民進黨政府每次碰到能源議題，就是膝反射式的報擁抱神主牌，如果說反核是民進黨的神主牌，那在安全前提之下，有乾淨、多元的能源組合、穩定提供電力，「這就是我們的神主牌」。他強調，這才能夠回應台灣社會，民生的需求，才是以民為本的能源政策，所以需要是能源韌性，不要執政任性。

蔣萬安認為，再者從歷史眼光來看這議題，核能其實台灣整個發展的歷程，回看過去這50年，也是奠定台灣經濟發展非常重要的基礎，七零年代能源危機發生的前後，當時中央政府推動十大建設，有了核一，後續核二核三完工，奠定經濟發展基石，是當時國民黨政府的努力，「我們也一直都在，承接這樣的付出」。

蔣萬安表示，日本在核災之後，也重啟核電，美國也已經表達對於台灣核能議題的具體關切、方向。六月份他特別到法國巴黎走了一趟，參加巴黎協議十周年簽訂的城市論壇，看見法國政府在推動核能政策的優勢與決心，應該要再這樣的一個認識基礎之下，來了解全球發展的趨勢，時代在變、環境在變、潮流也在變。

蔣萬安說，現在到電力及戰力、戰力及國力時代，台北有個目標，打造成為以AI驅動的智慧城市，但如果沒有穩定供電，要怎麼發展AI，這樣如果沒有充分的電力，如何迎接關鍵挑戰？「我也很清楚，表達我的立場，支持核三延役。」也希望透過民主的方式，能夠讓政府改變現在能源政策，他並引用黃仁勳講過的「Run don’t walk」，希望台灣即刻跟上時代的潮流，也希望透過民主的方式，讓民進黨政府，加快腳步、趕緊跟上。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蔣萬安黃國昌核三延役核電核能民眾黨李四川

