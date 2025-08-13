可退新北市長選舉？　黃國昌：有最大誠意跟國民黨尋求合作可能性

▲黃國昌13日上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）



記者蘇晏男／台北報導

日前表態投入新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌今（13日）表示，等到度過大惡罷、一起把核三延役公投做完，也等國民黨確認黨主席後，「我們都有最大的誠意跟善意、最坦率的心態」，一起來尋求未來合作可能性跟方式。對於是否盤算退新北市長替白營換取其他縣市，黃國昌說，為了達成2028年讓總統賴清德下台目標，民眾黨願意跟國民黨，一起共同努力，當政府選擇擺爛，在野黨必須承擔撐起國家責任。另外，對於未來可能的對手、台北市副市長李四川，黃也表示，他非常尊敬「川伯」，台北市長蔣萬安能找到川伯擔任副手，是非常幸福的事。

黃國昌昨到台北市府拜會蔣萬安，討論核三延役公投，由於李四川被視為2026新北市長熱門人選，外界好奇蔣、黃閉門會議有無觸及相關議題，蔣今則說，僅討論核三議題，但不管「川伯」在哪都會「甲你攬牢牢」，隨後面對鏡頭大唱歌。

黃國昌受訪聽聞此事時大笑出來，接著表示，大家叫李四川「川伯」，就代表李過去在公共工程上及擔任副手期間的肯定，他作為政界後生晚輩，也非常尊敬川伯，不管是立法院長韓國瑜還是蔣萬安，能找到川伯擔任副手，是非常幸福的事，當然相信蔣要把川伯「攬牢牢」，有這麼好的副手，真的是當市長非常大的幸福。

對於角逐2026年新北市長，同樣被視為任何人選的國民黨立委洪孟楷認為可透過民調比拚，但國民黨前秘書長李乾龍則說，選舉是靠實力，不是先喊先贏。黃國昌表示，選舉當然是靠實力，不是先喊先贏；透過民調來決定是不錯選項，但必須說，現在最重要的是把工作做好，讓自己成為最好選項，未來他也會靜候，不管是朱立倫繼續續任國民黨主席，或國民黨有新的黨主席，作為友黨，基本上尊重國民黨的黨內民主程序。

黃國昌也說，「等到我們度過民進黨、賴清德發動的823大惡罷」，一起把核三延役公投做完，也等國民黨確認黨主席後，「我們都有最大的誠意跟善意、最坦率的心態」，一起來尋求未來合作可能性跟方式。

對於有關《聯合報》評論黃國昌恐盤算「退1進4」，可退新北市，但新竹市、宜蘭縣、嘉義市、彰化縣民眾黨有好的人選，黃國昌回應，很多媒體先進在做的政治分析他都拜讀，也尊重各方分析跟方法，但對民眾黨而言，最重要就是要回應選民期待、兌現競選承諾，在民進黨不負責、搞亂台灣情況下，2028讓賴清德下台最重要目標至始至終沒改變，因此為了達成這目標，民眾黨願意跟所有台灣人、各界政黨以及國民黨，一起共同努力，當政府選擇擺爛，在野黨必須承擔撐起國家責任。