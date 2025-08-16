快訊／普丁快閃搭機返俄！　雙普會「沒協議、沒談停火」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美俄阿拉斯加峰會在外界高度關注中落幕，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在與美國總統川普（Donald Trump）結束數小時會談後，於當地時間稍早返回機場，走上專機登機梯，準備啟程返國。

Russian President Vladimir Putin is seen walking up the steps of his plane as he prepares to leave Alaska after meeting Donald Trump.



Latest: https://t.co/BW6mcCVEI2



— Sky News (@SkyNews) August 16, 2025

川普在安克拉治（Anchorage）會後記者會上表示，「沒有真正達成協議前，就不算有協議」，等同承認這場持續近3小時的會議沒有協議、沒有停火、沒有任何具體成果可公布。

川普雖稱雙方取得「一些很棒的進展」，但並未透露細節，之後直接離場，未接受數百名在場記者提問。

外界解讀，川普此行雖空手而回，但對歐洲盟友及烏克蘭官員而言，至少未出現單方面讓步或簽署可能影響未來談判的協議。

不過，對一向自詡為「和平推手」、「交易高手」的川普來說，此次結果恐讓他的國內外聲望受挫，尤其是他先前信誓旦旦表示會議「失敗機率只有25%」之後。

目前並無跡象顯示，未來將舉行包含烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的三方峰會，普丁會中一句「下次莫斯科見」更像場面話。此次談判雖未達成共識，但仍為後續的外交互動留下觀察空間。