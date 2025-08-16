川普點「1關鍵問題」阻礙協議！　為雙普會打分：10分滿分

記者王佩翊／編譯

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在阿拉斯加展開高峰會，川普會後接受《福斯新聞》採訪時承認，至今雙方仍對「一個重大的問題」無法達成一致，但是對於會談中未能達成協議的癥結不願多做說明，只透露普丁「想讓事情有個結果」。他還稱讚普丁認同，如果當時是川普擔任總統，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭「根本不會發生」。

▲美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



根據BBC報導，川普從阿拉斯加起飛前，接受《福斯新聞》採訪時，形容兩人有一場「非常愉快的會面」。被問到會談氣氛時，他強調自己「一直與普丁關係很好」，請大家拭目以待接下來會發生什麼事。他也直言，希望看到人們不再死亡。

川普進一步批評，「這場戰爭本來就不該有，其實很多戰爭都不該發生，都是一些蠢事，錯的人在說話」。並將矛頭再次指向前總統拜登，指責對方沒有阻止俄羅斯的軍事行動。

他強調，普丁也認同，如果俄羅斯侵略烏克蘭時是自己擔任總統，這場戰爭根本不會發生。

川普在《福斯新聞》的訪談中，重申自己一直與普丁保持良好關係，但也抱怨美俄之間的合作因通俄門受阻，並稱那是場「騙局」。

他透露，在兩人僅12分鐘的聯合記者會後，有機會與普丁私下交談。川普表示，普丁「非常真誠」地表達想結束烏克蘭戰爭的意願。

對於此次「雙普會」，川普給出「10分滿分」，因為這場峰會也代表2個擁核大國的領袖可以合作。

他在訪談中說，「2個大國能夠相處融洽是好事。」至於普丁為何認為當時如果是他擔任美國總統，戰爭就不會發生，川普並未引述普丁原話，但卻以自己的方式回應稱，「因為拜登極度無能」。