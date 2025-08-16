雙普會重點一次看！川普稱「有進展」　普丁重返外交舞台

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）15日在阿拉斯加舉行高峰會，戰鬥機編隊飛越、紅地毯迎接，加上牆上的「追求和平」（Pursuing Peace）標語，場面隆重。不過，這場長達近3小時的會談在突然結束後，成果依舊成謎，川普期望的停火更是遙遙無期。

▲川普與普丁15日在阿拉斯加會晤。（圖／路透）



有進展但沒協議

根據CNN報導，兩人會後雖共同宣稱有進展，卻未具體說明達成了哪些成果，也沒有接受記者提問便離開會場。川普僅表示「我們在許多議題上達成共識，有幾個重要問題還沒解決，但已經有一些進展」，並重申「沒有真正簽下協議，就不算有協議」。

澤倫斯基會面未提

外界關注的三方峰會——川普、普丁與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）——在會後毫無著墨。川普僅說將致電「適合的人」，包括澤倫斯基，向他們更新談判情況。普丁則在會上回應「下次在莫斯科見」，顯然未將澤倫斯基納入討論範圍。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



普丁結束外交孤立

普丁此次訪美，是他10年來首度踏上美國土地，也是多年來首次受邀參與美國總統層級的重要會晤。自2022年入侵烏克蘭後，他被不少西方國家視為「不受歡迎人物」，甚至遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令。阿拉斯加作為會談地點，部分原因正是美國並非ICC成員國。

專機降落安克拉治後，普丁享有紅地毯迎接、戰鬥機編隊飛越，還獲川普鼓掌歡迎，雙方握手畫面更被俄羅斯國營電視台形容為「歷史性握手」。隨後普丁登上川普的防彈座車，這一幕被視為象徵他重返國際外交舞台，即便未取得重大進展，對普丁而言已是勝利。

「一對一」改成多人會談

原本安排的川普與普丁「一對一」會談臨時更動，雙方各自增加兩名幕僚與會。美方出席的包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）。官員雖證實是臨時決定，但未解釋原因。

川普第一任期時與普丁的私下會面一向神秘，房內僅有翻譯，內容鮮為外界所知，甚至曾要求翻譯銷毀會談筆記。這次多了幕僚在場，外界預期後續或能獲得更多細節，尤其在俄方與美方說法可能出現差異時。

不過，兩人在從停機坪搭乘總統座車前往會場的短短車程中，車內沒有顧問或翻譯，僅有特勤人員隨行，這段對話的內容也只有川普與普丁兩人清楚。