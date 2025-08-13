嘉義縣防汛工程提升 　六腳、東石聚落抽水站改善計畫

▲▼ 嘉義縣長視察六腳古林、東石頂揖抽水站 強化易淹水聚落防汛能力 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風及「0728豪雨」造成許多低窪村落嚴重淹水，緊接著楊柳颱風又將襲台，嘉義縣長翁章梁昨（12）日前往六腳鄉古林村及東石鄉頂揖村，視察聚落抽水站治理工程辦理情形，了解未來的防汛整備。

東石鄉頂揖村在0728豪雨中，最大12小時雨量達265毫米，部分低窪處積水最深達44.9公分。為避免六腳排水水位高漲時，聚落內水無法順利排出，縣府已爭取前瞻第8批次防洪治理工程，核定經費9,238萬元，辦理「東石鄉頂揖村西後崩山小排抽水站治理工程」，將興建2.4cms抽水站與0.38公頃前池，目前已完成上網作業，預計8月底前發包。

六腳鄉古林村在0728豪雨中測得12小時最大雨量407.5毫米，淹水最深達67.1公分。為解決短延時強降雨下移動式抽水機不足以應付的問題，縣府同樣爭取到前瞻第8批次防洪治理工程，核定經費1.2億元，辦理「六腳排水古林村抽水站治理工程」，將興建3cms抽水站與0.4公頃前池，目前已進入細部設計審查，預計9月底前發包。

視察現場，東石鄉長林俊雄也邀集村長及當地居民共同參與。村長張麗霞向縣長反應大雨排水不及的困境，並提到縣府水利處在規劃治理工程時，邀請居民參與討論，雙方已達成共識，希望能盡快啟動工程，解決長年困擾的問題。

水利處表示，為嚴防強降雨可能造成的二次災害，已預防性部署抽水設備，包括在六腳鄉古林村設置2台移動式抽水機，東石鄉頂揖村則部署3台，全力降低淹水風險。

面對「楊柳」颱風來勢洶洶，翁章梁表示，針對過去丹娜絲颱風及0728豪雨期間已列管的保全戶，目前已逐步完成確認，必要時將啟動預防性撤離並安排收容所。另外，山區土石鬆軟、具崩塌風險的路段，也已陸續公告預防性封路措施。

他強調，縣府各局處全體動員，包括預防性安置、水利設施監控、抽水機部署等工作，皆已整裝待命，全力以赴因應颱風可能帶來的影響。