嘉義縣文化底蘊展現！　粧佛、青花瓷彩繪、糊紙登錄無形資產

▲嘉義縣推動無形文化，陳新讚（圖右）三位工藝保存者獲認定，文觀局長徐佩鈴親頒 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府5日正式公告將「粧佛」、「青花瓷彩繪」及「糊紙」三項傳統工藝登錄為縣內無形文化資產，並分別認定蘇國亮、陳新讚、蔡承哲三位保存者。此舉不僅展現嘉義縣在文化資產保存上的積極努力，也彰顯地方工藝美學的深厚底蘊與多元風貌。

縣長翁章梁表示，無形文化資產是地方歷史與生活智慧的結晶，縣府長期致力於文化資產的調查、登錄與推廣，期望透過制度化保存與資源挹注，讓傳統工藝得以延續並融入當代生活。此次登錄的三項工藝，皆具高度藝術性與文化代表性，保存者更展現出卓越的技藝與傳承精神，值得社會各界肯定與讚許。

文化觀光局長徐佩鈴則表示，未來將持續推動傳統工藝保存與活化計畫，協助保存者申請補助資源，支持保存者在創作、傳習教學與推廣上的多元發展。透過制度化登錄與社會參與，讓嘉義縣的文化資產不僅被看見，更能世代傳承，誠摯感謝三位保存者長年耕耘，以精湛技藝守護地方文化，並期盼更多民眾認識並參與傳統工藝的美好世界，共同為嘉義縣的文化永續努力。

▲嘉義縣六腳鄉「粧佛」保存者蘇國亮（圖左） 。（圖／記者翁伊森攝）

登錄工藝與保存者介紹：

「粧佛」保存者蘇國亮承襲福州派廬山軒工藝體系，精通神像雕刻與泥塑技藝，神韻生動、比例精準，展現粧佛工藝的美學價值。其從事粧佛工藝逾四十年，於六腳鄉設立玄亮工作室授徒，展現深厚的傳承意志。

「青花瓷彩繪」保存者陳新讚投入青花瓷彩繪近四十年，擅長以水墨筆法描繪人物、花鳥、山水，線條穩定、構圖優美，作品展現深厚的陶瓷美學。其創立「陳年陶藝社」，於六腳鄉潭墘村設有窯燒及創作空間，積極推廣教學，展現技藝傳習的使命感。

▲嘉義縣朴子市「糊紙」保存者蔡承哲（圖中） 。（圖／記者翁伊森攝）

「糊紙」保存者蔡承哲融合建築背景與糊紙技藝，創作出兼具宗教性與藝術性的作品，廣泛應用於祭典與生命禮俗。其技法繁複、造型多樣，於朴子市設立創作及展覽場域，並積極授課推廣，為地方工藝注入創新活力。