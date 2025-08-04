豪雨過後防病菌傳播　嘉義縣強化民眾防疫觀念

▲嘉義縣衛生所進行衛教宣導，防止疫病傳播 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣連日豪雨造成各地積淹水，為預防退水後病菌傳播，今4日由18鄉鎮市衛生所針對淹水社區進行衛生巡查及衛教，強化民眾防疫觀念。

嘉義縣衛生局說明，水災過後傳染病風險高，淹水過後鉤端螺旋體及類鼻疽菌等致病原恐透過皮膚傷口感染，免疫力低、慢性病者等高風險族群務必留意自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽或腹瀉症狀要盡速就醫，也提醒各醫療院所災後1個月內提高警覺加強TOCC問診，患者有汙水、汙泥相關暴露史皆要告知。

豪雨過後家戶清理環境時應做好個人防護，遵守「清除、清潔、消毒」3步驟， 住家環境用稀釋漂白水10公升清水加100毫升漂白水徹底擦拭，廚具及餐具用10公升清水加40毫升漂白水稀釋浸泡30分鐘再清洗乾淨，飲食用水也要徹底煮沸。

衛生局提醒，避免災後鉤端螺旋體、類鼻疽等致病原及登革熱病媒蚊傳播，清掃時務必戴上口罩、防水手套及膠鞋，如皮膚傷口接觸到汙水時盡快清洗。

住家環境容易產生積水容器，加上高溫與潮濕環境易造成蚊蟲孳生，落實「巡、倒、清、刷」4招，徹底將積水容器清洗乾淨，有效預防登革熱。