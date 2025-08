以嘉義愛玉為主題！　 永慶高中獲亞洲化學教育國際研討會第一名

▲▼ 永慶高中參加2025亞洲化學教育國際研討會 表現亮眼驚豔全場。(圖/嘉義縣政府提供)

記者翁伊森/嘉義報導

日本山形大學主辦的第十屆亞洲化學教育國際研討會(10th NICE Confer-ence)於7月26日至28日在山形縣舉行。來自嘉義縣永慶高中的19名師生參加了「高中生海報論文發表評比」,並在眾多優秀隊伍中脫穎而出,勇奪第一名與第五名,為台灣和嘉義縣爭光。

縣長翁章梁表示,永慶高中獲得第一名的海報論文以嘉義在地作物「愛玉」為研究主題,對於嘉義縣來說具有特殊的意義。他強調,這項成就不僅彰顯了學生的學術實力,也展現了地方特色的應用。

翁章梁還指出,永慶高中團隊此次以全英語向評審進行報告,充分展示了語言、科學、社交、發表及演說等跨領域能力。他相信,這次參與國際賽事的經歷,將大大拓展學生們的視野,並有助於培養他們的國際觀。

嘉義縣教育處長李美華表示,嘉義縣科學教育中心每年透過各類活動和常設展覽,與永慶高中、竹崎高中、民雄國中及東石國中等四所科技中心合作,為學生提供生活科技與資訊科技的學習機會,對提升學生的科學素養大有幫助。

永慶高中校長郭春松也親自率隊參賽。他表示,本次比賽吸引了來自亞洲各地的高校師生參與,永慶高中首次參賽便獲得第一名與第五名的優異成績,實屬不易。他感謝教學團隊堅持「融雙語、用雙科、接國際」的教學理念,並幫助學生取得這樣的成就。

嘉義縣政府將繼續投入資源,支持縣內學生參與各類國際交流與競賽,期望培養出更多具備國際視野與競爭力的未來人才。

得獎名單:



第一名|《Aiyu Jelly - An Exploration of the Gelation Phenomenon》

學生:韓孟樹、游羿泓、黃永蔚

指導教師:谷桂梅教師

以台灣特有植物「愛玉」為主題,探討其天然膠化反應與酵素作用,融合在地文化與科學設計。

第五名|《Anthotype Photography》

學生:蔡稼萱、侯妏綺、陳怡婷

指導教師:歐詠喆教師

探索以天然植物色素和陽光製作影像的環保感光技術,展現科學與藝術的跨域創意。

永慶高中代表團:

學生代表(共13人):

黃永蔚、游羿泓、韓孟樹、何宜豐、林庭禕、李冠宏、郭釋維、佘博渝、吳育守、翁少宸、陳怡婷、侯妏綺、蔡稼萱

師長名單:

郭春松(校長)、陳美秀(秘書)、許曉菁(教學組長)、江長民(設備組長)、谷桂梅(師長)、陳瀅卉(師長)