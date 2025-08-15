阿拉斯加街頭示威！眾人揮烏國旗　要求川普「別向普丁讓步」

▲美俄峰會登場之前，親烏克蘭人士在阿拉斯加安克拉治舉行街頭示威。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁即將在阿拉斯加會晤，但在這場美俄峰會登場之前，當地親烏克蘭示威者在安克拉治（Anchorage）街頭抗議，要求川普不要向普丁讓步，換取俄烏戰爭結束。

CNN、基輔獨立報報導，這群親烏克蘭示威者揮舞烏克蘭國旗表達訴求，標語寫著「阿拉斯加與烏克蘭站在一起」、「普丁不會止步於烏克蘭」。

▲▼示威者揮舞烏克蘭國旗表達訴求。（圖／路透）

66歲當地居民史卡波羅（Lisa Scarborough）也是示威者之一，她期盼川普與普丁的會談能取得成果，儘管不抱太大希望，「但我願意支持，也希望他們能停止這一切。你知道，他們對烏克蘭人民、對俄羅斯人民所造成的傷害。」

另名65歲示威者夏拉特（Helen Sharratt）則稱，烏克蘭總統澤倫斯基沒有參加這場峰會，這簡直就是殖民主義翻版，「這事關烏克蘭，不是美國，也不是俄羅斯——除了俄羅斯入侵了烏克蘭，而且必須撤軍。根本沒有什麼好談判的。」

目前俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）以及俄羅斯駐美大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）已經抵達阿拉斯加，準備參加美俄峰會。普丁預計結束遠東地區馬加丹視察行程之後前往阿拉斯加。