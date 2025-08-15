　
國際

川普晶片關稅重擊！　金融時報：聯電、世界先進恐陷危機

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布即將對半導體產品課徵「約100%」的關稅，但承諾將免除在美國擴建產能的企業，並點名蘋果（Apple）是受益者之一。不過外媒報導指出，這項政策恐讓缺乏資金或遊說能力的中小型供應商首當其衝，包括台灣的聯電、世界先進等，可能面臨嚴峻挑戰。

根據《金融時報》報導，川普政府啟動的「第232條款」（Section 232）半導體相關調查，涵蓋製造晶片所需的設備、材料，以及含有晶片的各類產品。雖然蘋果因將在美國的投資承諾提高至6000億美元而獲豁免，但其他廠商必須證明自身及供應鏈在美投資規模「具體且足夠」才有望免稅。

瑞銀（UBS）亞太區科技研究主管高尼古拉（Nicolas Gaudois）直言，無法達到條件的供應商可能會面臨全額關稅衝擊。產業觀察人士指出，台積電（TSMC）與韓國三星（Samsung）因在美國分別投資亞利桑那州與德州晶圓廠，有望獲得保護。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師指出，除了台積電之外的晶片製造商可能會明顯吃虧，例如美國記憶體大廠美光（Micron）位於台灣、新加坡或其他國家的晶圓廠，以及台灣較小的聯電（UMC）、世界先進（Vanguard），「若這些國家無法談到較低的第232條款稅率，可能就會被課徵100%關稅。」

報導也提到，美國正與南韓、歐盟、台灣與日本洽談，盡量降低對晶片供應鏈的衝擊；歐盟產品已確定適用雙邊協議中的15%普遍稅率，南韓也傳出有類似安排。不過分析師昆多加拉（Sravan Kundojjala）提醒，依過往鋼鐵產業的案例，國別豁免不一定永久有效。

業界人士更擔心，美方是否會對晶片材料與製造設備課稅，因為這將大幅拉高在美建廠成本，反而可能阻礙川普推動半導體製造回流的目標。台灣政府已在5月的意見書中警告，若取得設備與零組件的成本增加，將直接影響廠商赴美投資意願。

目前，第232條款調查最晚可延長至今年12月結束，但相關細節仍不明朗。熟悉談判的業內人士透露，美國商務部與企業的對話混亂且隨意，豁免標準缺乏一致性，讓各國供應商陷入高度不確定的局面。

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

秦楊右眼突失明！最新病況曝　哀嘆「已經定案」
歐陽靖被診斷「已達糖尿病前期」！體脂飆43.7%
明知危險拒賠！一家5口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14
「地瓜王國」被逼良田種電！　農民包圍怒吼：我們要種田
「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！　F奶、24腰視角太邪惡
難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰

關稅半導體川普台灣蘋果台積電聯電世界先進北美要聞

