普丁大讚川普「促成和平真誠努力」　暗示可能達成核協議

川普與普丁預計15日在阿拉斯加州舉行會談。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美俄領袖峰會登場前夕，俄羅斯總統普丁於14日公開讚揚美國在結束烏俄戰爭方面展現的「真誠努力」，並且暗示可能與華府達成核武管制的新協議。

普丁在電視談話中表示，美國正在「做出相當積極且真誠的努力，以停止敵對行動、終結危機，並且達成符合衝突各方利益的協議。」他還提到，未來可能在「戰略攻擊性武器管制方面」達成協議。

《福斯新聞》報導，美俄近期在核議題關係惡化，因為俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）發表「高度挑釁言論」之後，川普下令2艘核潛艦靠近俄羅斯。克里姆林宮淡化了這個舉動，但警告各方關於核武的言論必須「非常非常謹慎」。

美俄擁有全球最大核武庫存，依據《新削減戰略武器條約》（New START）限制，雙方各自部署核彈頭上限為1550枚。不過該條約將於明年2月到期，為即將到來的「雙普會」增添緊迫性。

川普上任後積極促成烏俄停火，先前還威脅，若普丁不同意與基輔達成和平，將面臨「非常嚴重的後果」，但未詳述具體措施。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基對於普丁結束戰爭的意願表達質疑，他13日在X發文宣稱，「看不見俄羅斯準備結束戰爭的任何跡象」。儘管他未能參與15日峰會，本周仍積極在歐洲各地奔走，分別與英國首相施凱爾（Keir Starmer）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，希望鞏固國際支持。