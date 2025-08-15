普丁攜經濟團赴美　傳以「貿易合作」誘川普挺俄

▲普丁預計將以經濟合作為由，勸川普轉向挺俄立場。（圖／路透）



俄羅斯總統普丁與美國總統川普即將在阿拉斯加會晤，這場由普丁主動促成的會談，被外界解讀為俄方在戰爭尚未結束的情況下，嘗試拉攏美方支持、翻轉國際格局的關鍵一步。知情人士透露，普丁預計將以經濟合作為由，提出一系列金援與投資利多方案，試圖喚起川普的「商業本能」，勸其轉向挺俄立場。

根據《衛報》報導，這是普丁（Vladimir Putin）自2007年訪問小布希（George W. Bush）以來，首次踏上美國本土與總統正式會談。對克里姆林宮而言，這場安排倉促的會談本身就代表一次外交勝利，不僅無須讓步就能與川普（Donald Trump）對話，還可能為俄羅斯主導的烏克蘭和平進程鋪路。

普丁經濟顧問團隨行 推俄美雙邊合作潛力

俄羅斯總統顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）指出，普丁此行將特別強調「俄美經濟合作的龐大潛力」，稱雙邊貿易與投資尚未獲得充分開發，未來若合作深化，可望帶來巨大商機。

▲普丁很清楚川普看事情的角度是生意導向。（圖／路透）



值得注意的是，普丁特地攜帶財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）與經濟顧問同行。希魯阿諾夫為俄國應對西方制裁的核心人物，此舉被解讀為普丁可能以解除制裁作為條件，換取川普支持俄方和平方案。

一名前克里姆林宮官員直言，「普丁很清楚川普看事情的角度是生意導向，他會試著把自己的條件包裝成一個對美國極具利潤的交易。」

停火方案曝光 傳提議割讓烏東換和平

美國白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）日前與普丁在克里姆林宮秘密會談，傳出他曾探詢俄方是否願以烏克蘭割讓盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）地區換取停火協議。但歐洲外交人士透露，莫斯科實際並無讓地打算，反而堅持烏方須讓出更多領土，換來的是一場「固定現狀」的停火。

即便真的在土地問題上達成某種暫時協議，和平仍然遙不可及，因為俄方還有更多「極限」要求。前克里姆林官員說，「川普可能誤以為普丁只在乎土地。但其實從一開始，真正關鍵的是烏克蘭的主權獨立，以及普丁的根本訴求。」

普丁經常口中的「根本訴求」，包括要求烏克蘭正式放棄加入北約、實現「非軍事化」與「去納粹化」，而這些模糊的說法，其實實質上等於要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）下台。

▲澤倫斯基已明確表態拒絕任何割地換取和平的方案。（圖／路透）



儘管川普對這場會談公開表示「只是試水溫」，但近期他對澤倫斯基的態度轉為強硬，批評對方不願妥協，與此同時對普丁的語氣則顯得和緩，讓外界質疑川普是否真的在向俄方靠攏。

即便如此，基輔已明確表態拒絕任何割地換取和平的方案。澤倫斯基強調，俄羅斯可能將新獲領土作為未來戰爭跳板，警告國際社會不得輕信俄方承諾。

雖然外界普遍不看好本次峰會能產出實質成果，但俄軍近期強攻烏東、擴張前線，顯示莫斯科正以戰場優勢作為談判籌碼，迫使基輔讓步。消息人士推測，一種可能是普丁同意暫停遠程攻擊，但若未滿足他開出的條件，他不太可能接受全面停火。

普丁意圖明顯 打造新勢力格局夢未止

接近俄外交部的俄國學者指出，「既然戰場對普丁有利，他如果要停火，就必須拿出很大的交換條件。但如果外交破局，他也不介意繼續軍事推進。」不過即使雙方期待值不高，普丁仍有風險；若讓川普空手而回，這位難以預測的美國總統可能會翻臉。

學者表示，「普丁一向覺得他能與像川普這樣的領袖做交易，類似的例子還有土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）、中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）。」

莫斯科政治分析師柯列斯尼科夫（Andrey Kolesnikov）提醒，「普丁現在是在拖延時間，但這樣的戰術總有到期的一天，最後他勢必要有所讓步。」

柯列斯尼科夫說，「不管結果如何，普丁在阿拉斯加會議上，已經來到他夢寐以求的位置。他做任何事都帶著一種『救世主』情懷——他的夢想就是與川普、習近平共同瓜分世界勢力範圍，打造一場新的雅爾達協議。」