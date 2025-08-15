　
普丁攜經濟團赴美　傳以「貿易合作」誘川普挺俄

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲普丁預計將以經濟合作為由，勸川普轉向挺俄立場。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁與美國總統川普即將在阿拉斯加會晤，這場由普丁主動促成的會談，被外界解讀為俄方在戰爭尚未結束的情況下，嘗試拉攏美方支持、翻轉國際格局的關鍵一步。知情人士透露，普丁預計將以經濟合作為由，提出一系列金援與投資利多方案，試圖喚起川普的「商業本能」，勸其轉向挺俄立場。

根據《衛報》報導，這是普丁（Vladimir Putin）自2007年訪問小布希（George W. Bush）以來，首次踏上美國本土與總統正式會談。對克里姆林宮而言，這場安排倉促的會談本身就代表一次外交勝利，不僅無須讓步就能與川普（Donald Trump）對話，還可能為俄羅斯主導的烏克蘭和平進程鋪路。

普丁經濟顧問團隨行　推俄美雙邊合作潛力

俄羅斯總統顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）指出，普丁此行將特別強調「俄美經濟合作的龐大潛力」，稱雙邊貿易與投資尚未獲得充分開發，未來若合作深化，可望帶來巨大商機。

▲▼川普宣布華盛頓特區進入公安緊急狀態，部屬國民警衛隊。（圖／路透）

▲普丁很清楚川普看事情的角度是生意導向。（圖／路透）

值得注意的是，普丁特地攜帶財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）與經濟顧問同行。希魯阿諾夫為俄國應對西方制裁的核心人物，此舉被解讀為普丁可能以解除制裁作為條件，換取川普支持俄方和平方案。

一名前克里姆林宮官員直言，「普丁很清楚川普看事情的角度是生意導向，他會試著把自己的條件包裝成一個對美國極具利潤的交易。」

停火方案曝光　傳提議割讓烏東換和平

美國白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）日前與普丁在克里姆林宮秘密會談，傳出他曾探詢俄方是否願以烏克蘭割讓盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）地區換取停火協議。但歐洲外交人士透露，莫斯科實際並無讓地打算，反而堅持烏方須讓出更多領土，換來的是一場「固定現狀」的停火。

即便真的在土地問題上達成某種暫時協議，和平仍然遙不可及，因為俄方還有更多「極限」要求。前克里姆林官員說，「川普可能誤以為普丁只在乎土地。但其實從一開始，真正關鍵的是烏克蘭的主權獨立，以及普丁的根本訴求。」

普丁經常口中的「根本訴求」，包括要求烏克蘭正式放棄加入北約、實現「非軍事化」與「去納粹化」，而這些模糊的說法，其實實質上等於要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）下台。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲澤倫斯基已明確表態拒絕任何割地換取和平的方案。（圖／路透）

儘管川普對這場會談公開表示「只是試水溫」，但近期他對澤倫斯基的態度轉為強硬，批評對方不願妥協，與此同時對普丁的語氣則顯得和緩，讓外界質疑川普是否真的在向俄方靠攏。

即便如此，基輔已明確表態拒絕任何割地換取和平的方案。澤倫斯基強調，俄羅斯可能將新獲領土作為未來戰爭跳板，警告國際社會不得輕信俄方承諾。

雖然外界普遍不看好本次峰會能產出實質成果，但俄軍近期強攻烏東、擴張前線，顯示莫斯科正以戰場優勢作為談判籌碼，迫使基輔讓步。消息人士推測，一種可能是普丁同意暫停遠程攻擊，但若未滿足他開出的條件，他不太可能接受全面停火。

普丁意圖明顯　打造新勢力格局夢未止

接近俄外交部的俄國學者指出，「既然戰場對普丁有利，他如果要停火，就必須拿出很大的交換條件。但如果外交破局，他也不介意繼續軍事推進。」不過即使雙方期待值不高，普丁仍有風險；若讓川普空手而回，這位難以預測的美國總統可能會翻臉。

學者表示，「普丁一向覺得他能與像川普這樣的領袖做交易，類似的例子還有土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）、中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）。」

莫斯科政治分析師柯列斯尼科夫（Andrey Kolesnikov）提醒，「普丁現在是在拖延時間，但這樣的戰術總有到期的一天，最後他勢必要有所讓步。」

柯列斯尼科夫說，「不管結果如何，普丁在阿拉斯加會議上，已經來到他夢寐以求的位置。他做任何事都帶著一種『救世主』情懷——他的夢想就是與川普、習近平共同瓜分世界勢力範圍，打造一場新的雅爾達協議。」

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞阿拉斯加雙普會

