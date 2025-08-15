　
颱風後菜價漲不停！營養師推2類蔬菜「美味營養又省錢」

颱風後苦惱菜價飆漲？營養師曝2類蔬菜：美味營養又省錢

▲菇類蔬菜與芽苗蔬菜，兼顧美味、營養又省錢。（示意圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

颱風過後總是菜價飆漲，營養師陳冠蓉也建議，可多吃菇類與芽苗蔬菜，兼顧美味、營養又省錢。她指出，菇類富含多醣體、維生素D與膳食纖維，助免疫、骨骼與減重；芽苗如青花椰苗則含高量蘿蔔硫素、維生素與礦物質，營養密度高且價格穩定。

營養師陳冠蓉昨（14日）在臉書粉專發文指出，她最近看到新聞報導稱，因豪雨和颱風影響，蔬菜價格飆漲，每公斤甚至突破4百元，讓她覺得相當誇張。面對颱風影響菜價的情況，她建議大家可以多吃各種菇類蔬菜與芽苗蔬菜，既營養又能穩定食材開銷。

她也列舉眾多菇類蔬菜，包括香菇、金針菇、鴻喜菇、杏鮑菇、秀珍菇與黑木耳等，並指出這些食材只需要簡單乾煎，或煮成百菇炊飯，就能美味又健康。

陳冠蓉說明，菇類含有能提升免疫力、具抗腫瘤與抗發炎作用的多醣體，還有曬過太陽的乾香菇所提供的維生素D，有助骨骼健康。豐富的膳食纖維則能促進腸道蠕動與增加飽足感，低熱量又高飽足，特別適合減重族群。

至於芽苗蔬菜，她推薦青花椰苗、蘿蔔嬰、蕎麥苗與紫高麗菜苗等，簡單沖洗後即可加入綠拿鐵、燒肉丼飯、優格盅、涼麵，甚至放在颱風天的泡麵上，既能增加蔬菜攝取，也能補充營養。

陳冠蓉解釋，芽苗富含植化素，其中青花椰苗的蘿蔔硫素含量尤其高，具有強大的抗氧化、抗發炎與抗癌作用，並含有維生素C、E、K，能促進膠原生成與心血管健康。葉酸支持細胞分裂與修復，對孕婦尤其重要；活性酵素能幫助消化與代謝；鈣與鎂則維持骨骼與神經健康。低熱量且營養密度高，少量就能攝取豐富養分。

她補充，青花椰苗的蘿蔔硫素含量是成熟青花椰的20至50倍，且芽苗多在室內栽種，不易受天氣影響，價格穩定又容易取得。更重要的是，芽苗在發芽初期就累積了大量植化素與維生素，營養密度高於成熟蔬菜，是餐桌上既省錢又健康的好選擇。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

