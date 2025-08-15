賴清德沒有談「抗戰勝利」　洪秀柱嗆：日本人心態當中華民國總統？

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者任以芳攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（15日）在臉書發文，紀念二戰終戰80周年，並強調要牢記教訓，讓侵略無法得逞。不過，國民黨前主席洪秀柱則發文痛批，賴清德避談「抗戰勝利」，是以日本遺民的心態，當中華民國總統嗎？

賴清德今日在臉書發文表示，二戰最寶貴的教訓是，「團結必勝、侵略必敗」，自由民主，則是歷史上無數人犧牲生命換來的，我們一定要牢記二戰的教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。

然而洪秀柱認為，賴清德在重要場合只提遠在萬公里以外的歐戰勝利，卻避而不談我們的抗戰勝利，這是什麼意思？賴清德忘了八年抗戰的勝利，才有台灣光復，才有今天在這裡談民主與自由的資格。

洪秀柱強調，對日抗戰不是歷史細節，而是民族根脈，她不禁質疑，賴清德是怕得罪日本人嗎？還是骨子裡認為日本才是「母國」，對於被殖民統治仍留戀不捨？

洪秀柱怒批，賴清德面對抗戰勝利一事的心態，就是標準的台獨思維，台獨的邏輯，就是切斷民族記憶，把自己的根砍斷，如此一來，賴清德還配做中華民國總統嗎？

最後，洪秀柱質問，賴清德這樣的日本遺民心態，不敢面對抗戰史實，也不敢承認台灣光復的歷史，賴清德這樣的人，怎麼可能守得住國家尊嚴？