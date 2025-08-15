呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

前副總統呂秀蓮日前表示，台南災情嚴重引發民眾不滿、多項事件讓民眾覺得政府軟弱，呼籲賴清德團隊要把握時間改革，且若賴清德能辭去民進黨黨主席，轉型為「全民總統」，有望迅速提升民調。對此，綠委王世堅今（15日）受訪時表示，尊重呂副總統很多看法，現在國事如麻、黨務如麻，尊重賴清德總統決定，呂秀蓮副總統很多看法其實是對的，我們都是建言，但最後決定權在當事人身上。綠委林俊憲則表示，總統不應該辭黨主席，這在各黨都是如此，總統兼任黨主席同時也是資源、責任與能力的結合。

呂秀蓮14日在政論節目《新聞千里馬》上，針對賴清德總統近期民調下滑提出看法。她指出，近期數份民調顯示賴總統的支持度已降至上任以來新低，甚至有數據低於3成。呂秀蓮坦言理解賴清德及民進黨面臨巨大壓力，但強調「時間不會等人，人民的期待有限」，呼籲執政團隊把握時間推動改革，因為「人民的耐心與信心正在流失」。若賴清德能辭去民進黨黨主席，轉型為「全民總統」，有望迅速提升民調。這是讓總統專注國政、提升施政信任度有效做法。若支持度持續下探，恐重演過去馬英九「9%總統」歷史。

對於呂秀蓮建議，尊重呂副總統很多看法，現在國事如麻、黨務如麻，尊重賴清德總統決定，呂秀蓮副總統很多看法其實是對的，但我們都是建言，希望獲得尊重或採用，但最後決定權在當事人身上。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，呂秀蓮前副總統的意見，做來參考也會認真感謝，至於這到底是不是合理可行，大家都可以去做更多思考跟判斷。執政黨現在要做的是趕快重整步伐、整隊再出發。行政部門可能會面臨人事的改組，希望這是讓社會有感的改組，趕快讓行政院藉由人事的改組，讓政策更強勁。

綠委林俊憲直言，總統不應該辭黨主席，這在各黨都是如此，總統兼任黨主席同時也是資源、責任與能力的結合。