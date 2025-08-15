　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德815只提「終戰」不提「抗戰」　藍委批史觀自我矮化又媚日

▲▼ 總統賴清德總統視導漢光演習，實地了解演訓情形並慰勉國軍辛勞 。（圖／翻攝 總統府）

▲總統賴清德。（圖／翻攝總統府）

記者崔至雲／台北報導

今為第二次世界大戰終戰日，也為中華民國對日抗戰勝利日；不過總統賴清德今日發文僅提終戰，未提抗戰。國民黨立委許宇甄痛斥，賴清德身為中華民國總統，卻引用戰敗國日本的史觀，把抗戰勝利日改成侵略戰敗後的「終戰日」，這不只是自我矮化，更是在替侵略者擦脂抹粉，侮辱了八年浴血奮戰、為國捐軀的國軍將士英靈。

許宇甄指出，賴清德在臉書高喊「團結必勝、侵略必敗」，看似正能量滿滿，實則空洞虛偽。他所謂的「團結」，只是排除異己的政治動員；他所反對的「侵略」，也是選擇性的譴責。民進黨口中「團結」，其實是用「不愛台灣」、「雜質」等標籤去分化社會、撕裂台灣，他在對「團結第二講」甚至公然喊出「打掉雜質重新再來」的分裂語言，徹底背離了團結的真實意義。

許宇甄批評，二戰的教訓告訴世人，姑息退讓會助長侵略，但和平絕非靠口號與姿態，而是需要務實行動與冷靜判斷去維護。然而在民進黨執政下，兩岸關係急凍、對話中斷、軍事風險節節升高，賴清德卻沉迷於「抗中保台」的單一敘事，把複雜的國際局勢簡化為非黑即白的二元對立，刻意忽略長年拒絕與對岸建立有效溝通及對話機制，才是當下台灣面臨最大風險之一。

許宇甄強調，真正的戰略智慧不是放棄防衛，而是在維持防衛能力的同時，積極拓展外交與經貿空間，降低誤判、化解衝突，為和平創造籌碼。日本與德國二戰後以務實與自省贏得世界尊敬，但賴政府卻在經貿談判上毫無戰略，外交場合上屢屢失禮，讓台灣陷入孤立險境。

許宇甄痛斥，賴清德引用「三叉山事件」與和平紀念活動，試圖營造人性光輝與民主友誼的形象，卻無視民進黨在國內動輒政治清算、司法打壓，在國際上以意識形態劃分敵友，與他口中的「放下對立、建立互信」完全背道而馳。

許宇甄最後直言，歷史的警惕不是總統粉飾形象的宣傳素材。若賴清德真相信「和平無價」，就應拿出務實外交與化解對立的行動，而不是繼續撕裂台灣、製造對抗，把國家推向險境。
 

08/14 全台詐欺最新數據

