大陸 大陸焦點 特派現場

日本二戰投降80週年　陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

▲大陸官方公開日軍731部隊在二戰期間實施「細菌戰」新證據。（圖／翻攝人民日報）

▲大陸公開日軍731部隊在二戰期間實施「細菌戰」新證據。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

日本二戰無條件投降今（15）日屆滿80週年，黑龍江哈爾濱「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」再公布一批日軍侵華時的細菌戰新史料證據，包含多支參與人體實驗與細菌戰的日軍單位，包括《身上申告書》、《留守名簿》、相冊、明信片和影像等，部分內容為官方蒐集整理後首次公開。

▲大陸官方公開日軍731部隊在二戰期間實施「細菌戰」新證據。（圖／翻攝人民日報）

《人民日報》報導，本次公佈的新罪證史料總計3010頁，影像194分鐘，照片312張，明信片12張，信件8張。從組織機構上看，涵蓋了日本陸軍軍醫學校、侵華日軍第七三一部隊、侵華日軍第一六四四部隊、侵華日軍第八六〇四部隊、侵華日軍第14防疫給水部、侵華日軍哈爾濱第一陸軍病院等。

透過新公佈的一批史料內容來看，包括人事記錄、日常生活、病理解剖、攝影班和作戰手冊等，多為首次對外公開的「生物細菌戰」實證，不僅具有極高的歷史價值，也進一步揭示日軍曾從事反人類行為的生化戰罪證。

▲大陸官方公開日軍731部隊在二戰期間實施「細菌戰」新證據。（圖／翻攝人民日報）

這批資料主要由三部分組成，第一部分是在日本官方檔案中取得，包括731部隊與多支細菌戰部隊的人員名冊與身分申告書；第二部分為731部隊成員長沼久夫、須永鬼久太的口述證言，詳述部隊設施、管理制度、核心任務及戰後銷毀罪證的情況，並證實部分被害者是被憲兵隊抓捕後用於活體實驗；第三部分來自日本民間徵集，涵蓋其他細菌戰相關機構的檔案與物品。

館方指出，這些史料具有三大特點，首先，直接揭示731部隊的存在、規模與運作細節；其次，呈現日軍細菌戰部隊在建立與擴張過程中，獲得日本政府、大本營、關東軍及醫學界的多方配合，證明細菌戰屬於自上而下、有預謀、有組織的國家犯罪；第三，透過口述影像、文字檔案、歷史照片與罪證實物，進一步印證其反人類行為。

根據已公開的資訊顯示，日軍1933年在哈爾濱設立731部隊，秘密研製細菌武器並策劃實施細菌戰，之後建立多支細菌戰部隊，包括位於北京的1855部隊、南京的1644部隊、廣州的8604部隊和新加坡的9420部隊，以及數十個防疫給水部門。在「防疫」與「給水」的掩護下，這些單位進行大規模活體實驗，對平民與戰俘造成重大傷害，留下深重歷史傷痕。

中國房地產業疲弱　7月新房銷售價格續下滑

日本二戰投降80週年　陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

本月第二次　大陸央行開展5000億元買斷式逆回購

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀　相似度100％...連AI都搞錯

玩家提告《王者榮耀》　質疑匹配機制「故意配弱隊友」

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

樓上製衣樓下洗腎！　廣州「尿毒症工廠」讓病友自食其力賺透析費

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了　無法忍受噪音外出租房

中國取消官員訪日！遭指與林佳龍有關　陸：日方應恪守一個中國原則

世界人形機器人運動會開幕　踢足球「仆街」全場笑翻

轟柯文哲夫婦法庭「脫序演出」　簡舒培：想帶風向用聲量鬥臭司法

詐騙案恐創新高！卓榮泰不滿意打詐成果　傅崐萁：越打越詐

9月韓星來台「名單總整理」！　FansWorld粉絲窩應援票選開跑～

《全明星》男星認了罹「遺傳性疾病」！生日收驚喜禮物：我的28歲好鮮豔

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

衛福部9/1起補助癌患凍精卵「最高7萬元」　首波乳癌、血液癌適用

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

賴清德815只提「終戰」不提「抗戰」　藍委批史觀自我矮化又媚日

今為第二次世界大戰終戰日，也為中華民國對日抗戰勝利日；不過總統賴清德今日發文僅提終戰，未提抗戰。國民黨立委許宇甄痛斥，賴清德身為中華民國總統，卻引用戰敗國日本的史觀，把抗戰勝利日改成侵略戰敗後的「終戰日」，這不只是自我矮化，更是在替侵略者擦脂抹粉，侮辱了八年浴血奮戰、為國捐軀的國軍將士英靈。

二戰終戰80周年　賴清德：牢記教訓讓侵略無法得逞

華南版南京照相館　「悲壯口號」日軍侵華鐵證

哈爾濱公安副局長勾結黑道遭開除黨籍 妻子擁知名女企業家身份

反駁梁文傑「抗戰毫無貢獻」說　國台辦：共產黨是「中流砥柱」

關鍵字：

二戰731部隊細菌戰日軍哈爾濱東北生物戰反人類抗戰投降

