日本二戰投降80週年　陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

記者魏有德／綜合報導

日本二戰無條件投降今（15）日屆滿80週年，黑龍江哈爾濱「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」再公布一批日軍侵華時的細菌戰新史料證據，包含多支參與人體實驗與細菌戰的日軍單位，包括《身上申告書》、《留守名簿》、相冊、明信片和影像等，部分內容為官方蒐集整理後首次公開。

《人民日報》報導，本次公佈的新罪證史料總計3010頁，影像194分鐘，照片312張，明信片12張，信件8張。從組織機構上看，涵蓋了日本陸軍軍醫學校、侵華日軍第七三一部隊、侵華日軍第一六四四部隊、侵華日軍第八六〇四部隊、侵華日軍第14防疫給水部、侵華日軍哈爾濱第一陸軍病院等。

透過新公佈的一批史料內容來看，包括人事記錄、日常生活、病理解剖、攝影班和作戰手冊等，多為首次對外公開的「生物細菌戰」實證，不僅具有極高的歷史價值，也進一步揭示日軍曾從事反人類行為的生化戰罪證。

這批資料主要由三部分組成，第一部分是在日本官方檔案中取得，包括731部隊與多支細菌戰部隊的人員名冊與身分申告書；第二部分為731部隊成員長沼久夫、須永鬼久太的口述證言，詳述部隊設施、管理制度、核心任務及戰後銷毀罪證的情況，並證實部分被害者是被憲兵隊抓捕後用於活體實驗；第三部分來自日本民間徵集，涵蓋其他細菌戰相關機構的檔案與物品。

館方指出，這些史料具有三大特點，首先，直接揭示731部隊的存在、規模與運作細節；其次，呈現日軍細菌戰部隊在建立與擴張過程中，獲得日本政府、大本營、關東軍及醫學界的多方配合，證明細菌戰屬於自上而下、有預謀、有組織的國家犯罪；第三，透過口述影像、文字檔案、歷史照片與罪證實物，進一步印證其反人類行為。

根據已公開的資訊顯示，日軍1933年在哈爾濱設立731部隊，秘密研製細菌武器並策劃實施細菌戰，之後建立多支細菌戰部隊，包括位於北京的1855部隊、南京的1644部隊、廣州的8604部隊和新加坡的9420部隊，以及數十個防疫給水部門。在「防疫」與「給水」的掩護下，這些單位進行大規模活體實驗，對平民與戰俘造成重大傷害，留下深重歷史傷痕。