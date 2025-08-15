　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二戰終戰80周年　賴清德：牢記教訓讓侵略無法得逞

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

今（15日）是二次世界大戰太平洋戰區終戰80周年，總統賴清德於社群平台發文表示，二戰的最寶貴的教訓是，「團結必勝、侵略必敗」，自由民主，則是歷史上無數人犧牲生命換來的，我們一定要牢記二戰的教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。

賴清德表示，80年前的今天，二次世界大戰太平洋戰場，在同盟國齊心協力的奮戰下，宣告結束，這場漫長的戰事告終後，全體人類著眼於戰後的未來，積極重建、打造繁榮，也因為這場殘酷的戰爭，讓世人深刻明白，「和平無價，戰爭沒有贏家」。

賴清德強調，二戰是歷史的浩劫，只因為少數獨裁者個人的霸權野心、極端意識型態與軍國擴張，就讓橫跨幾大洲的許多國家，都捲入無情的戰火，為了抵抗侵略，犧牲了數以千萬計的寶貴生命。

80年後的今天，賴清德指出，在終戰紀念日的這一天，當我們對自由民主、對和平與繁榮，就像呼吸一樣習以為常的同時，我們更應該省思這段慘痛的歷史，從中記取教訓。

賴清德直指，二戰最寶貴的教訓是，「團結必勝、侵略必敗」，無論任何藉口或理由，沒有一個政權有權利去侵略、剝奪另一塊土地上人們的自由和幸福，而熱愛自由、珍視和平的國家，更必須團結起來，以無可挑戰的決心和實力，挫折任何擴張、侵略的野心。

賴清德說，二戰之所以全面爆發，除了侵略者的一意孤行，對於侵略野心的缺乏警覺，甚至以為某種妥協就可以換來和平的一廂情願，讓發動戰爭的侵略者有機可乘、食髓知味，才讓戰事一發不可收拾。

「當年的軸心國家，現在都已成為自由民主的國家，奉行市場經濟與法治人權，並在戰後創造了舉世矚目的進步與繁榮，贏得世界各國的尊敬。這些國家戰後的發展歷程，更證明了自由民主，不僅是人類文明的健康形式，更是國際社會奠定永久和平與繁榮的共同基礎，而只有放下對立、建立互信，才能迎向共同的未來。」

賴清德進一步分享兩個故事，第一個故事是，在二戰結束後幾周，一架載著美國、澳洲、荷蘭等盟軍被釋放戰俘的軍機，因颱風墜毀在嘉明湖一帶，全員不幸喪生，當時，前往救援的團隊，成員包括當時的日本憲兵與警察，原住民、以及包含閩南、客家族群在內的台灣人，一同上山搜救，卻因惡劣天氣不幸罹難。這場空難與山難，被稱為「三叉山事件」，在那個戰爭才結束的時刻，沒有人區分自己和對方是同盟國或軸心國，即便冒著危險，也要搶救受難的陌生人，因為那都是寶貴的生命。

賴清德接著指出，另一個故事則是，在這個月初，台灣的駐日代表李逸洋第一次獲邀參加廣島、長崎的和平紀念典禮，與世界各國代表，一起憑弔逝去的生命，祈求未來的和平。

賴清德認為，即使是經過慘烈作戰才擊敗侵略者的同盟國，與當初的交戰國，在八十年後，一起以民主友盟之姿，肩並肩坐在一起，展現對和平的珍視與渴求，更展現了民主國家的友誼、尊敬與團結。

賴清德強調，唯有對侵略野心的隨時警惕和團結，才能保衛我們的日常生活；唯有合作，才能讓自由民主的價值歷久彌堅，面對任何威脅與挑戰，我們必須並肩而立、相互支援，民主國家間必須共同合作，才能守護我們珍惜的自由與和平。

最後，賴清德表示，自由民主，是歷史上無數人犧牲生命換來的，我們不能忘記，也不能忽視它帶來的警惕，當威權主義再次集結擴張，我們一定要牢記二戰的教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。

496 2 2122 損失金額(元)

