國際

搶劫遇到柔術黑帶！　歹徒慘遭「致命鎖喉」狼狽畫面曝光

▲▼搶劫遇到柔術黑帶！　歹徒慘遭「致命鎖喉」狼狽畫面曝光。（圖／翻攝X）

▲搶匪遭到鎖喉壓制，狼狽模樣被拍下。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導 

西班牙巴塞隆納一名歹徒，鎖定外國旅客當街搶劫，未料下秒就被一對兄弟追上，並且使出「鎖喉技」制伏在地，完全無法動彈，狼狽模樣全被鏡頭拍下。原來，這2名見義勇為的年輕人，都是巴西柔術黑帶的高手。

太陽報報導，加布里爾（Gabriel Galindo）和古斯塔沃（Gustavo Galindo）兄弟倆與家人前往巴塞隆納旅遊，突然聽見有人大聲求救，自稱珠寶被搶走了。2人毫不猶豫衝上前逮人，儘管搶匪激烈反抗，甚至試圖咬人，最終仍被「獅子殺手絞技」（lion killer chokehold）牢牢控制住。這是一種武術動作，在某些情況下可能致命。

大約10分鐘後，警方抵達現場將搶匪帶走，圍觀民眾紛紛對兄弟倆的英勇行為報以熱烈掌聲。加布里爾把這段畫面上傳到網路，打趣地說，「我們在巴塞隆納玩得很開心」。影片也迅速爆紅，迄今累積數千次觀看，還有網友讚揚2人是「現代超級英雄」。

加布里爾受訪時回憶，當時許多憤怒民眾圍上來毆打搶匪，但他還是出手制止，「我不忍心讓他受到太嚴重的傷害，而是讓他見識了巴西柔術的厲害。我們阻止了搶劫案，教訓了小偷，也保護了大家的安全。」

遊西班牙遇搶匪！　他暴怒擒賊「鎖喉逾1分鐘」不肯鬆手

08/14

搶劫遇到柔術黑帶！　歹徒慘遭「致命鎖喉」狼狽畫面曝光

關鍵字：

巴西柔術巴塞隆納搶劫

