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遊西班牙遇搶匪！　他暴怒擒賊「鎖喉逾1分鐘」不肯鬆手

▲▼遊西班牙遇搶匪！　他暴怒擒賊「鎖喉逾1分鐘」不肯鬆手。（圖／翻攝X）

▲攝影師當場制伏歹徒，「鎖喉」逾1分鐘不鬆手。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

一名中國攝影師前往西班牙巴塞隆納（Barcelona）工作，卻在市中心遭遇搶劫，儘管3名嫌犯來勢洶洶，他卻絲毫沒有讓步，反而瞬間制伏其中一人，還狠狠勒住對方頸部、不肯鬆手，直到警方到場逮人。相關畫面瘋傳後，卻也引發防衛過當的質疑聲浪。

根據社群媒體流傳影片，攝影師以後背包當作墊背，仰躺在路上，一邊雙手使勁勒住歹徒脖子，一邊高聲大罵。只見嫌犯不斷揮手、掙扎求饒，但似乎沒有用。而四周圍觀民眾議論紛紛，也有人協助報警。

這起事件發生在4月29日，攝影師在教堂大道（Avenida de la Catedral）替另一對亞裔新婚夫妻拍照，此時3名陌生男子突然靠近，試圖搶奪攝影機，他瞬間把其中一人制伏，至於另外2名歹徒則立刻逃跑。

落網歹徒是一名27歲男子，身上已有9條前科，另外2名嫌犯依然在逃，巴塞隆納警方已經展開調查。

西班牙《國家報》指出，在巴塞隆納市中心，盜竊似乎已經成為日常，歹徒對於那些穿戴名牌、手拿高級相機的觀光客虎視眈眈，但這次小偷顯然「惹錯了人」。

攝影師成功拿回相機後，也在微博發文表示，「敢偷我相機，直接鎖喉送你見太奶」，並且呼籲大家赴歐旅遊盡量低調，不要攜帶貴重物品。不過，許多網友都質疑，雖然攝影師試圖自衛，但似乎力道太凶猛，反應過當。

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