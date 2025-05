遊西班牙遇搶匪！　他暴怒擒賊「鎖喉逾1分鐘」不肯鬆手

▲攝影師當場制伏歹徒,「鎖喉」逾1分鐘不鬆手。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

一名中國攝影師前往西班牙巴塞隆納(Barcelona)工作,卻在市中心遭遇搶劫,儘管3名嫌犯來勢洶洶,他卻絲毫沒有讓步,反而瞬間制伏其中一人,還狠狠勒住對方頸部、不肯鬆手,直到警方到場逮人。相關畫面瘋傳後,卻也引發防衛過當的質疑聲浪。

根據社群媒體流傳影片,攝影師以後背包當作墊背,仰躺在路上,一邊雙手使勁勒住歹徒脖子,一邊高聲大罵。只見嫌犯不斷揮手、掙扎求饒,但似乎沒有用。而四周圍觀民眾議論紛紛,也有人協助報警。

這起事件發生在4月29日,攝影師在教堂大道(Avenida de la Catedral)替另一對亞裔新婚夫妻拍照,此時3名陌生男子突然靠近,試圖搶奪攝影機,他瞬間把其中一人制伏,至於另外2名歹徒則立刻逃跑。

???????? ???????? A foreign thief in Barcelona tried to steal a Chinese photographer's camera.



In the spirit of cultural exchange, he showed him a Chinese martial arts trick until the police arrived to take him away. pic.twitter.com/bpjs4qnxD9