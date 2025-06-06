抓到了！宜蘭23歲男開BMW撞女業務「搶金飾」　躲防風林遭逮畫面曝

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭一名金飾女業務5日下午2時許拖著2個大行李箱的金飾準備到銀樓談生意，未料卻疑似早已遭到鎖定，犯嫌駕駛BMW轎車從後方撞擊製造假車禍，隨後上前搶走行李箱；女業務見狀後奮力抵抗、拼命與犯嫌爭搶，熱心路人見狀後立即上前幫忙，犯嫌才未得逞，隨後驅車離開現場。警方獲報後立即偵辦，並於案發後2小時、下午4時許在南澳鄉一處防風林查獲犯嫌，全案依準強盜未遂、偽造文書等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

▲女業務被撞倒，犯嫌立即下車拖走行李箱。（圖／記者游芳男翻攝）

路口監視器畫面拍下，當時女業務拖著2個大行李箱走在新民路上，原本預計拜訪客戶談生意，未料卻突然遭到後方一輛白色BMW追撞，女業務當場跌坐在地。駕駛在肇事後打開車門下車假意關心，但卻突然彎腰扶起行李箱就往車上跑，女業務反應過來後顧不得疼痛，立即起身追上前，並在車門旁與犯嫌發生激烈爭搶。女業務呼救聲引來熱心民眾注意，並上前協助，犯嫌見苗頭不對，果斷放棄行李箱驅車離開現場。

宜蘭警方獲報後立即與蘇澳分局、刑警大隊組成專案小組，並通報攔截圍捕，隨後於下午4時許在南澳鄉漢本車站附近尋獲作案用車輛，經罪周邊環境實施地毯式搜索後，於一旁防風林內查獲邱姓犯嫌(23歲)，並查扣偽造車牌等證物，全案依準強盜未遂、偽造文書等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

警方初步調查，遭搶的女業務供稱，她受老闆指示提著兩大行李箱的金飾前往宜蘭各銀樓拜訪客戶，但箱內的金飾未經她手，她也不清楚有多少飾品、總價值多少。由於犯嫌邱男相當年輕，且疑似有預謀、早已鎖定女業務，警方後續將追查背後是否還有其他同夥涉案。

▼邱嫌躲在一處防風林中，遭警方查獲逮捕。（圖／記者游芳男翻攝）