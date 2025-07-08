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2男綑綁毆打1.5小時　女網紅醒來發現「身上有漂白水」疑遭性侵

女網紅被2男捆綁毆打1.5小時　醒來發現「被潑漂白水」疑遭性侵。（圖／翻攝自Instagram／soraya.riffy）

▲女子在家遭搶匪攻擊。（圖／翻攝自Instagram／soraya.riffy）

記者李振慧／綜合報導

法國30歲女網紅索拉雅(Soraya Riffy)傳出位於馬賽的家遭搶匪闖入，2名入侵者闖入後，用膠帶將她封口和綑綁，還遭到毆打與美工刀威脅性命，除了家中許多貴重財物遭竊，懷疑自己遭到性侵。

這起恐怖攻擊事件發生在4日晚上9時30分左右，索拉雅的發言人在她的社群網站上表示，當時一名男子假裝是忘記帶鑰匙的鄰居，前來她家尋求幫助，她開門後遭男子與另一名入侵者闖入家中挾持。

索拉雅遭2名男子用膠帶封口並且綑綁手腳，2男不但毆打她還拿出美工刀威脅，如果不從有可能會失去性命，當她試著掙脫時，被1名男子用槍指著頭。

整個搶劫過程約持續了1個半小時，索拉雅在過程中失去意識，當她醒來時發現全身都是傷痕，身上還被潑漂白水以消除攻擊者的DNA，懷疑自己曾遭到性侵。

2名男子逃離現場後，搶走了索拉雅一隻卡地亞手鐲、一隻勞力士手錶、2個名牌包、房子和車鑰匙。

索拉雅表示，事發前她曾多次收到綁架勒索等威脅，雖然曾報案，最後還是沒能阻止事件，導致她腦震盪、鼻子骨折，全身傷痕累累又毀容，身心都受到創傷。案件正在調查中。

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