尚比亞通報陸方：中資搶案8名搶匪全遭擊斃

▲尚比亞中資搶案歹徒全遭警方擊斃。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

尚比亞今年3月發生一起中資企業遭持槍搶劫，導致中國大陸公民1死1傷的案件。大陸駐尚比亞大使館28日通報，當地警方已抓獲涉及搶案的8名歹徒，並在歹徒試圖奪槍襲警時，當場將其全部擊斃。

陸駐尚比亞大使館表示，尚比亞銅帶省警察廳日前向使館通報，近期警方在偵查一起案件時抓獲涉3月中資企業遭搶劫致中國公民傷亡案的8名歹徒。

陸駐尚比亞大使館指出，在警方押送上述人員起獲其埋藏槍支時，歹徒企圖奪槍襲警，被警察全部當場擊斃。

陸駐尚比亞大使館提到，3月案發時，使館第一時間派工作組趕赴現場，與當地醫院、企業負責人、傷者及死者家屬密切溝通，協調救治和善後事宜，並向警察總監、銅帶省警方當面提出嚴正交涉，要求盡早破案，嚴懲兇手，並做好對中資企業、機構和人員安全保障工作。

陸駐尚比亞大使館還說，他們在尚比亞華僑華人總會和領事協助志願者幫助下，通過各層級、多渠道持續向尚比亞官方施壓，督促破案緝凶。

陸駐尚比亞大使館並提到，尚比亞警方在通報有關進展時高度重視中國公民安全，將繼續推進涉中國公民傷亡積案的偵辦工作，切實肩負起保護中國公民生命和財產安全責任，為兩國全面戰略合作夥伴關係和務實合作保駕護航。