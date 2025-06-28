　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

尚比亞通報陸方：中資搶案8名搶匪全遭擊斃

▲▼槍擊示意圖,犯罪,謀殺,搶劫。（圖／CFP）

▲尚比亞中資搶案歹徒全遭警方擊斃。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

尚比亞今年3月發生一起中資企業遭持槍搶劫，導致中國大陸公民1死1傷的案件。大陸駐尚比亞大使館28日通報，當地警方已抓獲涉及搶案的8名歹徒，並在歹徒試圖奪槍襲警時，當場將其全部擊斃。

陸駐尚比亞大使館表示，尚比亞銅帶省警察廳日前向使館通報，近期警方在偵查一起案件時抓獲涉3月中資企業遭搶劫致中國公民傷亡案的8名歹徒。

陸駐尚比亞大使館指出，在警方押送上述人員起獲其埋藏槍支時，歹徒企圖奪槍襲警，被警察全部當場擊斃。

陸駐尚比亞大使館提到，3月案發時，使館第一時間派工作組趕赴現場，與當地醫院、企業負責人、傷者及死者家屬密切溝通，協調救治和善後事宜，並向警察總監、銅帶省警方當面提出嚴正交涉，要求盡早破案，嚴懲兇手，並做好對中資企業、機構和人員安全保障工作。

陸駐尚比亞大使館還說，他們在尚比亞華僑華人總會和領事協助志願者幫助下，通過各層級、多渠道持續向尚比亞官方施壓，督促破案緝凶。

陸駐尚比亞大使館並提到，尚比亞警方在通報有關進展時高度重視中國公民安全，將繼續推進涉中國公民傷亡積案的偵辦工作，切實肩負起保護中國公民生命和財產安全責任，為兩國全面戰略合作夥伴關係和務實合作保駕護航。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 3 8562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本7/5預言倒數　專家示警一地：恐規模9強震「可以開始準備
尹到怡說謝謝　阿家生蠔「老闆回1句」一票喊噁！男網友也搖頭
《魷魚》導演證實：沒有第四季！網抓包bug笑出來：很出戲
挖到3萬年前古墓！30歲女屍「頭顱、牙齒完好」
破盤超低價！900坪土地160萬　套房最低50萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸挖到3萬年前古墓！　女性墓主「側身葬」牙齒萬年不腐

轟小米YU7粉絲「愚忠」　東風日產高管道歉

尚比亞通報陸方：中資搶案8名搶匪全遭擊斃

LABUBU爆紅背後：中國文化輸出新模式　還是貧富差距縮影？

陸官媒批美取消對華出口限制「言行不一」　環時：切實拿出行動

驢子下體遭「戴套」　原因竟是女遊客檢舉「外露不雅」

陸官方發布「懲獨22條」實施1年成果　連續破獲台灣間諜竊密案

老夫妻扛米爬五台山祭拜　竟遭僧人驅趕：區區一袋米就想許願

陸夫妻扛米供佛！五台山僧人整袋丟出大殿：一袋米也想許願？

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞　官方說明了

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

陸挖到3萬年前古墓！　女性墓主「側身葬」牙齒萬年不腐

轟小米YU7粉絲「愚忠」　東風日產高管道歉

尚比亞通報陸方：中資搶案8名搶匪全遭擊斃

LABUBU爆紅背後：中國文化輸出新模式　還是貧富差距縮影？

陸官媒批美取消對華出口限制「言行不一」　環時：切實拿出行動

驢子下體遭「戴套」　原因竟是女遊客檢舉「外露不雅」

陸官方發布「懲獨22條」實施1年成果　連續破獲台灣間諜竊密案

老夫妻扛米爬五台山祭拜　竟遭僧人驅趕：區區一袋米就想許願

陸夫妻扛米供佛！五台山僧人整袋丟出大殿：一袋米也想許願？

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞　官方說明了

林岱樺現身全代會　高呼「未來由市民決定」：有責任領導高雄隊

國軍確定再加薪　馬文君憂：大罷免成功會被柯建銘修回來

花蓮亮相福岡觀光推廣會！首場人氣最旺　太魯閣和蘇花詢問度高

世界先進新加坡廠12吋廠進度順利　董座：有機會提前量產

基隆翁「開車恍神」自撞分隔島！180度底朝天翻覆　受傷送醫

坤達 找KID組團慘遭圍剿 阿弟慘摔ENERGY內鬥

轟中國尾隨蕭美琴「藍營沒譴責」　林右昌：不護台的政客就是雜質

世界先進舉行野餐家庭日　董座宣布加發最高3.5萬元辛勤獎金

善心典範！亞德客有美公益再捐花蓮13輛復康巴士　總價2481萬

肌膚粉刺痘痘橫生！3關鍵維持乾淨美肌　飲食、洗面乳都要慎選

頑童合體直播..大淵戴安全帽出現　躺在路邊突然「後面有蚱蜢（？）」

大陸熱門新聞

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

他一走29年未歸！　母親抱書信尋子：說好50歲回來，我都80了

快訊／馬英九在宋濤面前談統一：要尊重台灣人民意願

夫妻扛米祭拜　竟遭僧人驅趕

陸柳州挖到女乾屍萬年不腐

陸官方發布「懲獨22條」實施1年成果

驢子下體遭戴套　原因竟是遊客檢舉

LABUBU爆紅：中國貧富差距縮影？

陸最強學霸班！全班45人有43人高考逾600分　班導查成績笑到嘴角歪

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

老了就住飯店！蔡瀾：我照顧不了小孩

陸委會遭「炸彈恐嚇」　逼撤「中共跟監蕭美琴」新聞

交過61任女友！蔡瀾：人生要享受當下

更多熱門

相關新聞

23歲男開車撞女業務「搶金飾」　躲防風林遭逮

23歲男開車撞女業務「搶金飾」　躲防風林遭逮

宜蘭一名金飾女業務5日下午2時許拖著2個大行李箱的金飾準備到銀樓談生意，未料卻疑似早已遭到鎖定，犯嫌駕駛BMW轎車從後方撞擊製造假車禍，隨後上前搶走行李箱；女業務見狀後奮力抵抗、拼命與犯嫌爭搶，熱心路人見狀後立即上前幫忙，犯嫌才未得逞，隨後驅車離開現場。警方獲報後立即偵辦，並於案發後2小時、下午4時許在南澳鄉一處防風林查獲犯嫌，全案依準強盜未遂、偽造文書等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

牛排刀挾持女行員！港男搶完銀行逃往大陸

牛排刀挾持女行員！港男搶完銀行逃往大陸

獨／存款單寫「我要兩百萬」　怪搶匪背景曝

獨／存款單寫「我要兩百萬」　怪搶匪背景曝

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

搶奪變「皮夾不見」　目擊者二度投訴林園警

搶奪變「皮夾不見」　目擊者二度投訴林園警

關鍵字：

尚比亞搶劫中資企業

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

YTR儒哥驚喜宣布當爸！　「甜摟女友曬孕肚照」

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼

更多

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面