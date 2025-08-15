　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

72歲中醫師趁針灸猥褻患者　他事後狡辯：因為她被女鬼附身

▲徐男在針灸過程中對杜太太猥褻。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

▲徐男在針灸過程中對杜太太猥褻。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

北京朝陽一名72歲的中醫師徐姓男子日前被一名患者杜太太指控，在把脈、針灸過程中對她猥褻。徐男對於杜太太的指控，竟狡辯「因為她被鬼附身了」，將自己的行為謊稱為驅魔，令眾人相當傻眼。

據《紅星新聞》報導，杜太太先前因身體不適，到徐男的中醫診所就診。徐男在幫杜太太進行針灸及把脈時，向對方辯稱「身上有一個女鬼」，並以「用9根針驅魔兩晚」為由，向杜太太約診。

精神恍惚的杜太太並未答應徐男後續的治療，對於徐男的言行舉止也感到恐懼。徐男見詭計未得逞，隨後對杜太太進行猥褻。

▲法院認為，徐男確實存在性騷擾的行為。（示意圖／視覺中國CFP）

▲法院認為，徐男確實存在性騷擾的行為。（示意圖／CFP）

杜太太回到家後，因遭受強制猥褻、精神恐嚇後，連續幾晚做惡夢，之後還無法出門、正常生活，精神狀況不斷惡化，只能由家人照顧生活起居飲食。杜家人得知來龍去脈後，報警處理，並將徐男告上法院。

徐男向警方坦承，自己確實有猥褻杜太太。但他又辯稱，對杜太太的所有行為，都是正常診療行為，不存在性騷擾，不同意對方的指控。徐男被警方給予拘留7天的行政處罰，但因被告年過70歲，未予實際執行。

法院審理認為，被告的種種診療行為，已經超越了一般大眾對中醫診療手段的認知，綜合所有證據，原告主張性騷擾一事屬實，被告在診療過程中，觸碰原告隱私部位的行為構成性騷擾，被告應就其行為承擔相應的民事責任。

法院一審判決，徐男除書面賠禮道歉外，需給付原告杜女士治療費10332.16元（人民幣，下同）、律師費7000元、精神損害撫慰金30000元。

● ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人
400萬被拒賠！李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因
快訊／LINE「1功能」不關了　宣布延至明年
快訊／白狼之子跑了！　發布通緝
「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！　預計搭2.5升油
台南2女國中生帶球棒校門堵人！　師生嚇壞
周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

72歲中醫師趁針灸猥褻患者　他事後狡辯：因為她被女鬼附身

中國房地產業疲弱　7月新房銷售價格續下滑

日本二戰投降80週年　陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

本月第二次　大陸央行開展5000億元買斷式逆回購

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀　相似度100％...連AI都搞錯

玩家提告《王者榮耀》　質疑匹配機制「故意配弱隊友」

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

樓上製衣樓下洗腎！　廣州「尿毒症工廠」讓病友自食其力賺透析費

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了　無法忍受噪音外出租房

中國取消官員訪日！遭指與林佳龍有關　陸：日方應恪守一個中國原則

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

72歲中醫師趁針灸猥褻患者　他事後狡辯：因為她被女鬼附身

中國房地產業疲弱　7月新房銷售價格續下滑

日本二戰投降80週年　陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

本月第二次　大陸央行開展5000億元買斷式逆回購

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀　相似度100％...連AI都搞錯

玩家提告《王者榮耀》　質疑匹配機制「故意配弱隊友」

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

樓上製衣樓下洗腎！　廣州「尿毒症工廠」讓病友自食其力賺透析費

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了　無法忍受噪音外出租房

中國取消官員訪日！遭指與林佳龍有關　陸：日方應恪守一個中國原則

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

標榜可沖水！這1物千萬別丟馬桶　大廠也搖頭：恐致堵塞故障

桃園工安意外！「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

蕭煌奇遇到對手了！　「帶李炳輝視力檢查」遭噴地獄梗：我就中風啊

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

普丁大讚川普「促成和平真誠努力」　暗示可能達成核協議

日本首相二戰終戰80週年致詞　時隔13年再提「反省」

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

郁方爆料家中父子復仇記！　兒半夜炫耀「得5獎可能合照黃仁勳」

台中港工作船渠整改建　提升風電運維基地船舶量能

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

大陸熱門新聞

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

5歲女調車座椅「壓死2歲弟」！家長求償百萬

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了 無法忍受噪音外出租房

買避孕藥「扣款失敗」曝偷吃人妻　他氣炸告藥局

世界人形機器人運動會開幕　踢足球「仆街」全場笑翻

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

館長看閱兵恐被罰？陸委會：民間人士不禁止

尿液變醬油色！30歲男狂健身半月「進ICU」

人類禁地「不眠山」太多靈異傳說　

女大生KTV喝爛醉！輔導老師開房性侵

5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母崩潰急送醫

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務

更多熱門

相關新聞

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

在北京故宮或街上，時常有民眾或遊客「巧遇」一名身著中山裝、梳著油頭、戴著黑框眼鏡的男子，身形和外表猶如年輕時的末代皇帝「溥儀」穿越到現代一般，十分神似，引起眾人注意。這名神似溥儀的男子付強其實來自安徽，現年29歲，憑著高度相似溥儀的外表，近年轉型做網紅，在街頭拍攝路人們看到他的真實反應。

洋基場邊「警察看妹」　7秒吸7百萬觀看

洋基場邊「警察看妹」　7秒吸7百萬觀看

公車之狼環抱學生猥褻　超噁前科曝

公車之狼環抱學生猥褻　超噁前科曝

掉髮恐是腎氣不足　中醫揭「4種體質」茶療：決明子菊花茶去油頭

掉髮恐是腎氣不足　中醫揭「4種體質」茶療：決明子菊花茶去油頭

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

關鍵字：

性騷擾中醫猥褻針灸北京

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面