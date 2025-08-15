72歲中醫師趁針灸猥褻患者　他事後狡辯：因為她被女鬼附身

▲徐男在針灸過程中對杜太太猥褻。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

北京朝陽一名72歲的中醫師徐姓男子日前被一名患者杜太太指控，在把脈、針灸過程中對她猥褻。徐男對於杜太太的指控，竟狡辯「因為她被鬼附身了」，將自己的行為謊稱為驅魔，令眾人相當傻眼。

據《紅星新聞》報導，杜太太先前因身體不適，到徐男的中醫診所就診。徐男在幫杜太太進行針灸及把脈時，向對方辯稱「身上有一個女鬼」，並以「用9根針驅魔兩晚」為由，向杜太太約診。

精神恍惚的杜太太並未答應徐男後續的治療，對於徐男的言行舉止也感到恐懼。徐男見詭計未得逞，隨後對杜太太進行猥褻。

杜太太回到家後，因遭受強制猥褻、精神恐嚇後，連續幾晚做惡夢，之後還無法出門、正常生活，精神狀況不斷惡化，只能由家人照顧生活起居飲食。杜家人得知來龍去脈後，報警處理，並將徐男告上法院。

徐男向警方坦承，自己確實有猥褻杜太太。但他又辯稱，對杜太太的所有行為，都是正常診療行為，不存在性騷擾，不同意對方的指控。徐男被警方給予拘留7天的行政處罰，但因被告年過70歲，未予實際執行。

法院審理認為，被告的種種診療行為，已經超越了一般大眾對中醫診療手段的認知，綜合所有證據，原告主張性騷擾一事屬實，被告在診療過程中，觸碰原告隱私部位的行為構成性騷擾，被告應就其行為承擔相應的民事責任。

法院一審判決，徐男除書面賠禮道歉外，需給付原告杜女士治療費10332.16元（人民幣，下同）、律師費7000元、精神損害撫慰金30000元。

