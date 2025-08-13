　
地方 地方焦點

台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　現場犯罪照曝光

▲▼台中公車驚見「熊抱狼」！變態慣犯強鎖女學生　犯罪照曝光。（圖／翻攝自臉書／謝志忠）

▲台中公車出現「熊抱狼」，47歲嚴姓男子緊貼環抱女學生，遭一旁乘客拍下報案。（圖／翻攝自臉書／謝志忠）

記者許權毅、柯沛辰／台中報導

性騷慣犯又犯案！台中市豐原區13日下午發生一起公車性騷擾案件，47歲嚴姓男子搭乘公車途中，涉嫌以假藉握住扶手的方式環抱一名未成年女學生。警方接獲報案後，立即趕往豐原轉運站，將嚴男帶回派出所，全案依《性騷擾防治法》移送台中地檢署偵辦。

民進黨台中市議員謝志忠在臉書指出，嚴男是性騷擾慣犯，去年至今已涉及至少3起類似案件，還曾接受矯正處分，試問「如果您的女兒，在公車上，被陌生人這樣類熊抱，您可以接受嗎？」

謝志忠表示，多名豐原高中家長向他陳情，反映嚴男長期在校門口及公車路線附近徘徊，對學生跟蹤騷擾，還會在上下課時搭乘不同路線公車，往返豐原高中與豐原轉運站，長期讓學生心生恐懼和不安。

謝志忠表示，今天下午接獲家長通報，該男子在學生下課時出現在校外，並與學生同時上車，還明目張膽用雙手環抱公車扶桿的姿勢，將女學生困在懷中。他得知後，立即利用公車App追蹤定位，並與警方保持聯繫，最終在豐原轉運站前成功攔下該男子。

豐原警分局翁子派出所表示，13日下午3時許接獲報案後，立即派員趕赴現場，查獲47歲嚴男對未成年女乘客有不當行為，而被害人也當場依《性騷擾防治法》提出申訴及告訴。

警方表示，分局已依規定通報性騷擾申訴及兒少保護機制，全案訊後依《性騷擾防治法》第25條移送台中地方檢察署偵辦。警方呼籲，民眾若在大眾運輸工具上遭遇類似情況，應立即告知司機、向周遭乘客求助或撥打110報警。

08/12 全台詐欺最新數據

542 3 2348 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趙露思假公益事件又反轉！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

