抱女學生猥褻！台中公車狼正面曝光　2個月3度「磨蹭臀腿」被判刑

▲台中豐原近日傳出公車之狼，搭車時猥褻女高中生。（圖／中市議員謝志忠提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名性騷慣犯嚴男，近日趁著搭乘公車時，以環抱柱子方式性騷女高中生，造成對方極度驚恐，由家長陪同下報案。警方循線將人逮捕移送，檢方複訊後請回。不過，嚴男有多起類似前科，最惡劣一次，還掏出生殖器對女子磨蹭至射精，遭判刑6月，可易科罰金。

台中市議員謝志忠受到豐原高中家長陳情，指出近日學生在校門口遭不明男子跟蹤騷擾，還跟隨學生搭乘不同路線公車，往返學校到轉運站，造成嚴重不安。

▲▼嚴男在豐原高中附近徘徊，趁學生上下課時間一同搭車犯案。（圖／中市議員謝志忠提供）



有家長說明，該男利用搭乘公車時，女學生站在扶桿時，以環抱桿子方式，把女學生圈在自己懷裡，孩子們極度驚恐，由警方利用公車APP鎖定動向，才成功將人以準現行犯逮捕，確定他是47歲嚴男。警方昨晚依性騷擾防治法將嚴男移送後，中檢複訊後請回。

謝志忠也說，嚴男早在去年就犯下3起性騷擾案件，且手法如出一轍，皆是針對公車上女子騷擾猥褻，顯然就是累犯。

翻開判決書，去年3月，嚴男從台中車站搭乘統聯客運303線公車，見到一名少女上車，移動到少女後方，並且藉機觸摸臀部，還拉下褲子，以生殖器摩擦女子臀部、腿部，時間將近10分鐘。

事發隔日，嚴男從台中車站又搭乘台中客運200線公車，同樣盯上未成年少女，以環抱鐵桿跟拉環方式，並以下體頂住少女臀腿，趁公車煞停，整個人壓在少女身上，時間長達14分鐘。

▲嚴男慣用假借扶鐵桿手法，環抱女子猥褻。（圖／中市議員謝志忠提供）



去年4月，嚴男從坪頂站搭乘台中客運304線公車，同樣以拉住扶手方式，將一名成年女子環抱在懷中，以下體磨蹭女子腿部，更掏出生殖器，直到射精為止，對女子猥褻。

台中地院審酌，嚴男為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權，法治觀念淡薄，依3個成年人故意對少年犯性騷罪，合計處拘役110日，可易科罰金；1個強制猥褻罪處有期徒刑6月，可易科罰金。