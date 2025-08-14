洋基場邊1幕瘋傳！轉播拍下「警察看妹」尷尬了　7秒吸7百萬觀看

▲ 攝影機拍下員警疑似緊盯一名路過女性。（圖／翻攝自X）



記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名在洋基隊球場執勤的紐約市警察，11日晚間在洋基對戰明尼蘇達雙城隊的比賽中，因被攝影機捕捉到緊盯一名女球迷，疑似「看妹」的畫面瞬間在社群媒體瘋傳，引發熱議。

《紐約郵報》報導，轉播畫面可見這名警察在第一局下半站崗執勤時，一對男女從他面前經過，而他的視線似乎緊盯著女子身後長達數秒，表情引人遐想，過程全被電視台攝影機完整記錄。眼尖的網友在X發文打趣，「那個警察被拍到高清盯屁屁」，短短7秒影片至今累積逾700萬觀看。

網友對此反應不一，有人留言稱，「我朋友不夠多，沒辦法把這個分享給更多人，笑死我了」；也有人表示，「我看直播時當場笑到流淚，攝影機還持續拍了好幾秒」。批評聲浪認為這名員警的行為太過明目張膽，但也有網友為他辯護，推測「他可能是在確認女子身上沒有攜帶武器，他只是在執行職務」。

也有部分網友不滿電視台狂拍這名警察，「為什麼一直拍他？」也有網友質疑，「真的有必要把這個可憐傢伙的臉公開發到社群媒體上嗎？」