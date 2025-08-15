　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水上機場擬花5億改建　立委喊：台積電設點「嘉義直飛熊本」

▲▼嘉義水上機場。（圖／翻攝立委蔡易餘臉書）

▲嘉義水上機場。（圖／翻攝立委蔡易餘臉書）

記者李姿慧／台北報導

嘉義水上機場航廈將擴建，民航局已規劃要投入5億元改建或擴建嘉義水上機場，預計118年底完工。立委蔡易餘則建議將航廈從東側改至西側，並可開放民間投資，甚至提供台積電設點，嘉義直飛日本熊本航線。

嘉義水上機場航廈將改善和擴建，提升貨運量能，民航局已進行原地改建規劃，預計118年底完工。民航局指出，航空貨運仰賴密集航班及航線網絡，多以客機腹艙載貨方式運送，嘉義機場目前以提供國內客貨運服務為主，已規劃投入將近5億元辦理機場航廈改擴建，將持續檢視並掌握嘉義地區航空客貨發展需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過立委蔡易餘則建議把嘉義水上航廈從東側搬到西側，移至水上塗溝到太保埤麻腳一帶的台糖土地，有3個關鍵好處，首先是避開軍用動線，現址旅客出入動線與空軍基地交錯，不僅擁擠，也有安全與管理上的限制。西移後軍民出入口可分開，動線更順暢。

其次是交通便利，蔡易餘指出，嘉義機場西側鄰近水上、嘉義交流道及高鐵嘉義站，能與高鐵、公路快速串聯，方便旅客。

第三則是發展潛力大，蔡易餘強調，腹地寬敞、無徵收障礙，未來可規劃私人飛機停靠，甚至配合台積電設點開通直飛日本熊本航線，帶動嘉義整體發展。

交通部長陳世凱表示，嘉義機場為軍民合用機場，亦是地方的核心機場，目前民航局刻正辦理航廈整建工程之設計規劃，請民航局一併考量機場未來運量需求，研議長遠發展規劃之可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
秦楊右眼突失明！最新病況曝　哀嘆「已經定案」
歐陽靖被診斷「已達糖尿病前期」！體脂飆43.7%
明知危險拒賠！一家5口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14
「地瓜王國」被逼良田種電！　農民包圍怒吼：我們要種田
「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！　F奶、24腰視角太邪惡
難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內：兄弟謝謝你！網看傻

明知危險拒賠！一家五口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14歲小孩

館長遊深圳　談台灣美食「台人不愛吃釋迦」曝1原因！PTT狂點頭

台灣好湯9/6開跑！泡湯抽日本機票　19大溫泉區推優惠

靠賣饅頭維生！98歲爺爺「凌晨2點就起床準備」　網佩服：真不簡單

郵差遭黃花風鈴木砸死！9月移除93棵病株　彰化黃金大道恐消失

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽：意外險400萬非本公司承保

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」　粉絲破205萬

澀谷十字路口「坐斑馬線拍照」　台妹笑喊好玩！惹怒日本人：別來

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內：兄弟謝謝你！網看傻

明知危險拒賠！一家五口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14歲小孩

館長遊深圳　談台灣美食「台人不愛吃釋迦」曝1原因！PTT狂點頭

台灣好湯9/6開跑！泡湯抽日本機票　19大溫泉區推優惠

靠賣饅頭維生！98歲爺爺「凌晨2點就起床準備」　網佩服：真不簡單

郵差遭黃花風鈴木砸死！9月移除93棵病株　彰化黃金大道恐消失

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽：意外險400萬非本公司承保

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」　粉絲破205萬

澀谷十字路口「坐斑馬線拍照」　台妹笑喊好玩！惹怒日本人：別來

詐騙案恐創新高！卓榮泰不滿意打詐成果　傅崐萁：越打越詐

9月韓星來台「名單總整理」！　FansWorld粉絲窩應援票選開跑～

《全明星》男星認了罹「遺傳性疾病」！生日收驚喜禮物：我的28歲好鮮豔

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

衛福部9/1起補助癌患凍精卵「最高7萬元」　首波乳癌、血液癌適用

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

東港警8／16起小琉球交通大執法　確保用路人行車安全

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

生活熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

邱澤、許瑋甯寶寶名字曝光　親友收彌月禮盒

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

6縣市高溫飆36℃　週日起變天

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

他泡麵加1物「吃起來激似一蘭」！近萬人看傻

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

更多熱門

相關新聞

斷鏈危機　台積電供應商「被迫停工」

斷鏈危機　台積電供應商「被迫停工」

日本「關東電化工業」工廠近日發生重大火災，半導體關鍵材料「三氟化氮」（NF₃）被迫停產，但該公司國內市占率超過9成，客戶還包括台積電熊本廠、三星、美光等國際大廠，讓外界擔憂半導體供應鏈面臨中斷危機。

河口湖「富士山布幕」掛回來了　高度僅1.4m

河口湖「富士山布幕」掛回來了　高度僅1.4m

9月大阪住宿「1狀況要多收錢」　網愣：已被收錢了

9月大阪住宿「1狀況要多收錢」　網愣：已被收錢了

小泉進次郎參拜靖國神社　石破內閣第一人

小泉進次郎參拜靖國神社　石破內閣第一人

台女遭撞死　日神社還原：折返拍照誤判方向

台女遭撞死　日神社還原：折返拍照誤判方向

關鍵字：

嘉義水上機場航廈擴建台積電日本交通部立法院蔡易餘

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面