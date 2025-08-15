水上機場擬花5億改建　立委喊：台積電設點「嘉義直飛熊本」

▲嘉義水上機場。（圖／翻攝立委蔡易餘臉書）

記者李姿慧／台北報導

嘉義水上機場航廈將擴建，民航局已規劃要投入5億元改建或擴建嘉義水上機場，預計118年底完工。立委蔡易餘則建議將航廈從東側改至西側，並可開放民間投資，甚至提供台積電設點，嘉義直飛日本熊本航線。

嘉義水上機場航廈將改善和擴建，提升貨運量能，民航局已進行原地改建規劃，預計118年底完工。民航局指出，航空貨運仰賴密集航班及航線網絡，多以客機腹艙載貨方式運送，嘉義機場目前以提供國內客貨運服務為主，已規劃投入將近5億元辦理機場航廈改擴建，將持續檢視並掌握嘉義地區航空客貨發展需求。

不過立委蔡易餘則建議把嘉義水上航廈從東側搬到西側，移至水上塗溝到太保埤麻腳一帶的台糖土地，有3個關鍵好處，首先是避開軍用動線，現址旅客出入動線與空軍基地交錯，不僅擁擠，也有安全與管理上的限制。西移後軍民出入口可分開，動線更順暢。

其次是交通便利，蔡易餘指出，嘉義機場西側鄰近水上、嘉義交流道及高鐵嘉義站，能與高鐵、公路快速串聯，方便旅客。

第三則是發展潛力大，蔡易餘強調，腹地寬敞、無徵收障礙，未來可規劃私人飛機停靠，甚至配合台積電設點開通直飛日本熊本航線，帶動嘉義整體發展。

交通部長陳世凱表示，嘉義機場為軍民合用機場，亦是地方的核心機場，目前民航局刻正辦理航廈整建工程之設計規劃，請民航局一併考量機場未來運量需求，研議長遠發展規劃之可能性。