　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斷鏈危機？　台積電重要供應商大火「被迫停工」

▲▼台積電（TSMC）熊本廠（Jasm）24日正式開幕。（圖／路透）

▲台積電重要供應商火災，引發外界擔憂。圖為台積電熊本廠。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本「關東電化工業」工廠近日發生重大火災，半導體關鍵材料「三氟化氮」（NF₃）被迫停產，但該公司國內市占率超過9成，客戶還包括台積電熊本廠、三星、美光等國際大廠，讓外界擔憂半導體供應鏈面臨中斷危機。

彭博、日刊工業新聞等外媒報導，「關東電化」位於群馬縣涉川市的工廠7日發生嚴重火災，造成1死1傷。根據該公司聲明，火災就發生在三氟化氮製造設施內部，2條生產線之中有1條遭到破壞，已被當局下令停止營運。

三氟化氮是半導體製造過程中用於蝕刻、成膜及清潔反應腔的重要氣體，一旦供應中斷，將直接衝擊晶片生產。

▲▼ 台積電熊本廠即將開幕。（圖／路透）

岩井Cosmo證券資深分析師齋藤和嘉指出，「關東電化」客戶包括日本索尼集團與鎧俠（Kioxia）、韓國三星電子、美國美光科技等大廠。若停產時間延長，半導體製造商可能被迫降低工廠稼動率，尤其在AI需求推升下，本來就維持高稼動率的業者，壓力將更加沉重。

儘管外界擔憂供應鏈中斷，這次火災似乎尚未造成顯著影響。日刊工業新聞指出，Rapidus、台積電、索尼集團、鎧俠如今都在積極尋求替代選項，日本政府也有意擴大從南韓進口，彌補供應缺口。

鎧俠回應，由於採取多元化採購策略，而且庫存量充足，短期內不會受到影響，對於第3季業績預測也沒有衝擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美特勤局數百人出動！強化美俄峰會維安　俄外長抵阿拉斯加

斷鏈危機？　台積電重要供應商大火「被迫停工」

河口湖「富士山布幕」掛回來了！高度僅1.4m　遊客可安心拍照

小泉進次郎「終戰日」參拜靖國神社　石破茂內閣第一人

烏軍一度靈活應戰「如今深陷泥沼」　最大硬傷曝光

台女闖平交道遭撞死　日神社還原：警笛聲響「折返拍照」誤判方向

55歲台女魂斷「神社平交道」　目擊者還原：她誤判方向

克宮證實：雙普會「不簽任何文件」　大讚川普作風特別

股神巴菲特的「481億神祕投資」掀牌！　盤後飆升10％

「雙普會」只是鋪路！　川普：必須邀澤倫斯基再開一次會

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

美特勤局數百人出動！強化美俄峰會維安　俄外長抵阿拉斯加

斷鏈危機？　台積電重要供應商大火「被迫停工」

河口湖「富士山布幕」掛回來了！高度僅1.4m　遊客可安心拍照

小泉進次郎「終戰日」參拜靖國神社　石破茂內閣第一人

烏軍一度靈活應戰「如今深陷泥沼」　最大硬傷曝光

台女闖平交道遭撞死　日神社還原：警笛聲響「折返拍照」誤判方向

55歲台女魂斷「神社平交道」　目擊者還原：她誤判方向

克宮證實：雙普會「不簽任何文件」　大讚川普作風特別

股神巴菲特的「481億神祕投資」掀牌！　盤後飆升10％

「雙普會」只是鋪路！　川普：必須邀澤倫斯基再開一次會

快訊／小彤老師去年胰臟癌開刀　今「蓋棉被仍發抖」　診斷結果出爐

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

青山東部首間門市插旗花蓮　限時1天3款飲料免費喝

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

國際熱門新聞

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

真實的「G罩杯」插畫家一圖戳破！　正妹輪番曬奶贊聲

老婆叫我買這個：到底什麼鬼？　老公買香腸被打槍

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

男乳頭痛到流膿　檢查驚見「胸腔插刀」

股神巴菲特的「481億神祕投資」掀牌！　盤後飆升10％

盟友受夠川普關稅　不買F-35了

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

PPI暴升美股震盪收低！　傳川普政府入主英特爾飆超7%

12歲女童逃到印度　遭200男性侵

37公分巨雕！　英男「尺寸太大」摔斷手

傳美政府洽談「入股英特爾」　密談細節曝

更多熱門

相關新聞

傳美政府洽談「入股英特爾」　密談細節曝

傳美政府洽談「入股英特爾」　密談細節曝

美國總統川普（Donald Trump）傳出正與半導體大廠英特爾（Intel）洽談，由美國政府出資持有公司股份的可能性。《彭博社》引述知情人士報導，這項構想源自川普本週與英特爾執行長陳立武在白宮的會晤，雙方討論到入股比例與價格等細節，但目前仍未拍板。

台積電漲不停怎麼追　專家揭3招「新高買法」

台積電漲不停怎麼追　專家揭3招「新高買法」

中國要求企業避用輝達H20晶片？中方回應

中國要求企業避用輝達H20晶片？中方回應

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

南寶樹脂上半年EPS達10.64元　毛利率與營業利益率雙創新高

10檔「高含積」ETF一表看　2主動式本月漲8%

10檔「高含積」ETF一表看　2主動式本月漲8%

關鍵字：

關東電化半導體NF₃供應鏈台積電TSMC熊本

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面