斷鏈危機？　台積電重要供應商大火「被迫停工」

▲台積電重要供應商火災，引發外界擔憂。圖為台積電熊本廠。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本「關東電化工業」工廠近日發生重大火災，半導體關鍵材料「三氟化氮」（NF₃）被迫停產，但該公司國內市占率超過9成，客戶還包括台積電熊本廠、三星、美光等國際大廠，讓外界擔憂半導體供應鏈面臨中斷危機。

彭博、日刊工業新聞等外媒報導，「關東電化」位於群馬縣涉川市的工廠7日發生嚴重火災，造成1死1傷。根據該公司聲明，火災就發生在三氟化氮製造設施內部，2條生產線之中有1條遭到破壞，已被當局下令停止營運。

三氟化氮是半導體製造過程中用於蝕刻、成膜及清潔反應腔的重要氣體，一旦供應中斷，將直接衝擊晶片生產。

岩井Cosmo證券資深分析師齋藤和嘉指出，「關東電化」客戶包括日本索尼集團與鎧俠（Kioxia）、韓國三星電子、美國美光科技等大廠。若停產時間延長，半導體製造商可能被迫降低工廠稼動率，尤其在AI需求推升下，本來就維持高稼動率的業者，壓力將更加沉重。

儘管外界擔憂供應鏈中斷，這次火災似乎尚未造成顯著影響。日刊工業新聞指出，Rapidus、台積電、索尼集團、鎧俠如今都在積極尋求替代選項，日本政府也有意擴大從南韓進口，彌補供應缺口。

鎧俠回應，由於採取多元化採購策略，而且庫存量充足，短期內不會受到影響，對於第3季業績預測也沒有衝擊。