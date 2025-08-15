　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

河口湖「富士山布幕」掛回來了！高度僅1.4m　遊客可安心拍照

▲▼日本河口湖「富士山布幕」掛回來了。（圖／路透）

▲高度約1.4公尺的茶色布幕，既能防止違規穿越，也不會擋住富士山美景。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本山梨縣河口湖町知名的「便利商店＋富士山」打卡點，因外國遊客爭相取景而爆紅，但也衍生危險橫越馬路等亂象。當地公所7日再度出手，於人行道與車道間設置高度約1.4公尺的茶色布幕，既能防止違規穿越，也不會擋住富士山美景。

綜合日媒報導，日本河口湖車站外的羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，卻也引發交通安全問題。當地去年5月先立起約2.5公尺高的欄杆並掛上黑色布幕，直接遮擋富士山景觀，藉此勸阻遊客在無斑馬線路段橫越馬路。

不過，3個月後因颱風接近以及亂象減少，布幕被拆除，只保留欄杆與鋼索。

然而，大型巴士行經時為避免車側後視鏡碰到高欄杆，常減速造成塞車，當地公所決定將欄杆高度降至約1.4公尺，並加裝同樣高度的布幕，防止遊客跨越欄杆與鋼索。這次的布幕顏色改為茶色，會影響遊客拍攝富士山。

來自神奈川縣橫須賀市的越南籍工程師表示，他是看新聞才知道這個景點，「布幕比較低，拍照更方便。」

富士河口湖町都市整備課表示，危險的橫越行為已有所減少，但安全措施會持續，未來也考慮在布幕上加裝提醒標示，呼籲遊客注意安全、安心享受觀光。

