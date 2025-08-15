台女闖平交道遭撞死　日神社還原：警笛聲響「折返拍照」誤判方向

記者張方瑀／綜合報導

日本佐賀縣有田町13日中午驚傳觀光意外，一名55歲台灣籍吳姓女遊客在知名拍照景點平交道內取景時，遭JR佐世保線（JR Sasebo Line）普通列車從後方撞上，送醫後不治。神社人員還原當時情況，懷疑她在聽到列車警笛後誤判方向，結果發生憾事。

這起事故發生在13日中午12時25分左右，地點位於上有田站與有田站間、鄰近陶山神社的八幡神社平交道；該處雖設有警報器，但沒有安裝柵欄，且因列車會從鳥居旁駛過，被旅客視為熱門攝影點。

▲日本佐賀縣有田町「陶山神社」前平交道（圖／翻攝自Facebook／陶山神社）



根據佐賀縣警伊萬里署調查，吳女當時站在平交道內，用智慧型手機拍照，未察覺後方列車逼近，當場遭撞。事故中列車上約40名乘客與乘務員均安，吳女送醫後因心臟破裂宣告不治。

陶山神社宮司宮田胤臣指出，該名女子看起來正準備拍照，不過她似乎一直在看反方向，「她原本從階梯走下去後聽到列車的警笛聲，又折返回階梯上方想拍照，結果就在拍照時被撞上。」

宮田坦言，平時確實有不少遊客會走進鐵軌拍照，其中包含外國觀光客，神社人員會立即上前勸阻，「雖然平時都有在宣導，但效果真的有限。」

JR九州表示，事故造成佐世保線上下行共14班列車停駛，約1000名乘客受影響，之後已恢復運行。日本國家運輸安全委員會（Japan Transport Safety Board）認定此案屬「踏切障礙事故」，並於14日下午派員進行現場調查。