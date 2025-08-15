　
大陸 大陸焦點 特派現場

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

▲男子每天跑10公里。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

▲男子每天跑10公里。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江寧波一名30歲的男子日前因連續健身半個月，忽然感到身體不適，送醫後竟直接住進ICU（加護病房）。醫生檢查發現，男子全身多器官功能損傷，血檢多項指標超出正常值百倍，甚至出現腎臟功能的衰竭，都是因為過度健身所致。

據《大象新聞》報導，男子向醫師坦言，因為健身後看到身材變化，很滿意，於是提高健身強度，近期自己每天健身的標配運動組合就是，跑10公里、伏地挺身100下、跳繩5000下，就這樣維持了半個月，直到某天身體突然無力不適，才緊急到醫院治療。

醫師表示，「患者到院治療時，整個人看起來病懨懨的，像是昏睡的狀態，還全身無力，檢查報告的指標，好幾個都是嚴重超過的。」

▲▼男子住進ICU治療。（圖／翻攝自微博）

▲▼男子住進ICU治療。（圖／翻攝自微博）

▲▼30歲男狂健身半月進ICU。（圖／翻攝自微博）

醫師說道，「橫紋肌溶解的一個相關指標，正常人是300以下，這位患者已經超過4萬了，患者因此出現腎臟功能衰竭，尿液已成醬油色。」

醫師提醒，「運動需循序漸進，突然跑步10公里，是超出我們身體的負荷量的，肌肉一旦損傷，就容易出現橫紋肌溶解，嚴重的話還可能變成尿毒症，運動前要充分熱身，過程中若遇劇烈疼痛，或極度不適應立即停止，避免過度運動傷身體。」

醫師最後說道，健身的本質是提升健康，而非短期外表焦慮的「自我懲罰」，突擊式運動如同身體「過載」，後果可能致命，若長期未運動，建議從快走、瑜珈等低強度項目起步，並諮詢專業教練制定計畫。

