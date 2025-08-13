　
社會 社會焦點 保障人權

獨／颱風假前夕喝到茫！高雄男腳踏車自摔　酒測0.78喊：才2罐

▲員警對這名男子進行酒測。 （圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子在楊柳颱風假的前晚，特別跟朋友相聚喝酒，沒想到騎腳踏車回家時自摔，還好路過的一對情侶跟一名宅急便員工看到後幫忙報警，結果員警來了，男子因為喝得太茫，竟然爆料自己「有喝酒」，員警對他進行酒測，發現酒測值為0.78，這位男子還一臉疑惑的說「才喝2瓶啤酒而已」。

▲男子酒駕自摔受傷，經過酒測之後還說自己僅有喝2瓶啤酒 。（圖／記者吳奕靖攝）

13日凌晨1時11分，一名男子騎著腳踏車行經三民區博仁街時，疑似酒醉重心不穩，自摔倒地，所幸路過的一對情侶與一名宅急便員工立即報警，這對情侶還在路口還幫忙指揮救護車指引地點，而宅急便員工則是站在男子旁邊保護，避免他受更大傷害。

▲一對男女跟一名宅急便員工協助保護跟報警 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一對情侶跟一名宅急便員工協助保護自摔男子，同時協助報警 。圖／記者吳奕靖攝）

▲男子酒駕自摔受傷，經過酒測之後還說自己僅有喝2瓶啤酒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲救護人員仔細為他檢查傷勢。（圖／記者吳奕靖攝）

男子穿著黃色上衣，坐在路邊顯得有些恍惚，腳部有擦傷。救護人員為他進行包紮處理時，他自己就向警方坦承「有喝酒」，還一臉疑惑地補了一句：「我才喝兩罐啤酒而已啦」。不過員警當場也沒有「打草驚蛇」，而是等到交通隊員警抵達之後，由交通隊員警拿出酒測器進行檢測。

現場對話中，交通隊員警問：「你剛剛喝什麼？喝保力達？」男子回答：「有啦，我有喝酒啦，喝兩罐啤酒而已啦。」酒測數值一出爐，高達0.78毫克，員警當場告知：「你已經超過了啦。」男子聽到後驚訝回應：「啊？我喝兩罐啤酒而已，這會這麼高？」

▲男子酒駕自摔受傷，經過酒測之後還說自己僅有喝2瓶啤酒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子酒駕最後上了警車 。（圖／記者吳奕靖攝）

因為男子已經涉犯道路交通安全處罰條例73款第二項「慢車駕駛人，駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品者，處新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車」，最後由警方帶回派出所開單。

獨／颱風假前夕喝到茫！高雄男腳踏車自摔　酒測0.78喊：才2罐

楊柳逼近！高雄山區緊急撤離2202人

楊柳逼近！高雄山區緊急撤離2202人

高雄市因應「楊柳颱風」來襲，那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙等5區已完成2202人撤離及安置作業，隨著颱風逐漸逼近，高雄市副市長林欽榮今（13）日上午9時30分前往水情中心，了解防災整備與撤離進度。

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生驚見男屍掛樹林

獨／颱風假夜遊西子灣！4學生驚見男屍掛樹林

即／高雄4738戶無預警大停電　原因曝光

即／高雄4738戶無預警大停電　原因曝光

婦流連內埔街頭　警助與姊重逢

婦流連內埔街頭　警助與姊重逢

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

