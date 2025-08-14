　
地方焦點

51歲美容師摔傷失業不氣餒　靠職訓轉戰健身界當講師

▲51歲的子淇靠勞動部職訓課程跨行健身領域，成為運動按摩講師。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「逼自己成長、人生不設限！」現年51歲的子淇，原本在美容業工作超過30年，卻因一場意外摔傷尾椎，工作與收入雙雙受挫，為了穩定生活，她決定跨出舒適圈，報名勞動部「產業人才投資方案」課程，把過去的按摩專業延伸到運動領域，如今成功轉型為運動按摩講師，開啟職涯第二春。

子淇回憶，當時朋友看中她的口條與穩健台風，鼓勵她參加講師培訓班。她在訓練單位台南市運動場所服務職業工會全力培訓下，不僅熟悉運動按摩，更持續進修健身運動健康指導與體適能實務課程，考取L1-L2重量指導員、C級健身體適能教練、放鬆肌筋膜調整技術員等證照，還意外改善多年尾椎舊疾。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，產投方案由政府補助8成訓練費用，特定對象如中高齡、身心障礙者更可享全額補助。今年雲嘉南分署共開辦1,160班次、超過2萬個進修機會，自1月起每人3年內補助額度從7萬元提高至10萬元。下半年課程已陸續開放，包括品牌行銷、銀飾工藝、水電維修、韓語會話、無人機應用等，凡年滿15歲並具勞保、就保或農保資格的在職勞工皆可報名，詳情可上「在職訓練網」查詢或洽(06)6985945轉1526。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

