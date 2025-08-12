　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲性侵示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名男子小黎（化名）透過交友軟體認識小美（化名），趁對方在日租套房內酒醉時性侵得逞。對此，台南地院依加重強制性交罪判處有期徒刑8年6月。

判決書指出，小黎與小美雙方於2023年5月底在台南相約見面。小黎為小美承租日租套房供其住宿，當晚兩人與小美的友人一起到酒吧飲酒。凌晨時分，小美因酒醉由小黎與友人攙扶返回套房休息，隨後友人離開，只剩小美獨自在房內。

隔日凌晨3點多，小黎持磁扣鑰匙再次進入套房，趁小美酒醉熟睡時，未經同意脫去她的衣物並發生性行為。小美在過程中甦醒，發現小黎壓在身上並進行抽插，驚恐之餘以「為什麼是你」、「不要」表達拒絕，並用手推開對方。然而，小黎明知小美清醒且反抗，仍持續強行性交，甚至強迫小美進行口交，最後射精於小美腹部。

事後，小美試圖尋找手機報警求救，但小黎為阻止她報警，搶奪手機並將小美拉回房內，導致她多次摔落床鋪及地板，身上多處瘀傷。最終小美成功取得手機，撥打電話向友人求救並報警，小黎這才倉皇離開現場。

小美隨即前往醫院驗傷，檢驗結果顯示其體內有安眠鎮靜劑代謝物反應，身上多處瘀傷，且陰道深部DNA檢測出小黎精液。警方調閱監視器及相關證據，確認小黎在案發時獨自進入套房，並於事發後快速逃離。

小黎辯稱雙方性行為是合意發生，並否認有施暴或違反小美意願。但法官認為，小美在案發時酒醉無力反抗，醒來後明確表達拒絕，且有受傷事證與報警紀錄，佐證其遭遇。法院認定小黎利用小美酒醉，侵入住宅遂行強制性交，依刑法加重強制性交罪判處有期徒刑8年6月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／聚鼎科技董座朱復華移送北檢　財務主管交保200萬元

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

到郭哲敏88會館飲宴沒通報　警官辯正常聚餐「不服申誡」仍吞敗

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男：用強勢來得到妳　下場曝光

詐助理費判5年半定讞　嘉市議員戴寧將解職入獄！啟動防逃機制

快訊／板橋牛肉麵店2樓火警！3人被救出　男屋主命危搶救中

沈慶京出庭嘆：害了柯文哲　願將容積獎勵「信託給法院」求解套

快訊／台東地院「民眾站3F」試圖輕生！警趕抵現場　雙方僵持中

增資13億併購「隱匿虧損資訊」　聚鼎科技董座遭搜索約談

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【狗園煉獄】新竹10多隻狗餓成白骨！現場飄屍臭

快訊／聚鼎科技董座朱復華移送北檢　財務主管交保200萬元

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

到郭哲敏88會館飲宴沒通報　警官辯正常聚餐「不服申誡」仍吞敗

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男：用強勢來得到妳　下場曝光

詐助理費判5年半定讞　嘉市議員戴寧將解職入獄！啟動防逃機制

快訊／板橋牛肉麵店2樓火警！3人被救出　男屋主命危搶救中

沈慶京出庭嘆：害了柯文哲　願將容積獎勵「信託給法院」求解套

快訊／台東地院「民眾站3F」試圖輕生！警趕抵現場　雙方僵持中

增資13億併購「隱匿虧損資訊」　聚鼎科技董座遭搜索約談

《鬼滅之刃》太紅！日電視台重播動畫收視超高「衝破8%」

國寶級女大生下海拍AV！自曝出道原因「喜歡性行為」

破紀錄大雨狂炸日本九州　多地淹水、土石流已3死、6傷

國際火線／加薩未來命運：變成川普的《西方極樂園》？

Perplexity擬砸1兆元強奪Chrome！ 谷歌帝國岌岌可危

不斷更新／楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

【要商不要喪】彰化600鄉親抗議火葬場　牧師怒燒王惠美黑白照

社會熱門新聞

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

騎士遭後座男爆打倒地　還被拽手拖路旁

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

雲林驚見65公斤狗肉！移工賣狗肉遭罰10萬

即／聚鼎科技董座移送北檢　財務主管200萬交保

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

直擊高雄「三角錐展示街」　副分局長喊敦親睦鄰

台南男闖日租套房性侵　酒醉女突醒：為什麼是你

沈慶京自稱「僅涉犯這罪」　律師團急喊聲

精品董座亂搞　正宮當保母他和小四生女兒

護謝宜容走管制區躲媒體　新北院譴責+收回門禁卡

沈慶京出庭嘆「害了柯文哲」願將容積獎勵信託

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

十全停車風波案外案！揪出影印店是違建

更多熱門

相關新聞

南市明德、環湖社區奪紫絲帶認證讓防暴落實日常

南市明德、環湖社區奪紫絲帶認證讓防暴落實日常

台南市南區明德社區與大內區環湖社區，代表南市參加衛福部「113年紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，雙雙獲頒2朵紫絲帶與5萬元獎金，不僅為台南爭光，更在性別暴力預防上再創里程碑，12日市政會議上，兩社區代表親自獻獎，市長黃偉哲肯定他們長期以多元方式宣導防暴，讓理念不只是口號，實至名歸。

六河分署超前部署抽水機聯手台南、高雄嚴防楊柳颱風豪雨

六河分署超前部署抽水機聯手台南、高雄嚴防楊柳颱風豪雨

因應楊柳颱風8/13台南停班停課10米以上道路紅黃線有條件開放停車

因應楊柳颱風8/13台南停班停課10米以上道路紅黃線有條件開放停車

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

嘉市議員戴寧涉貪定讞將入獄　啟動防逃機制

嘉市議員戴寧涉貪定讞將入獄　啟動防逃機制

關鍵字：

性侵台南日租套房判刑男子

讀者迴響

熱門新聞

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

楊柳開眼衝刺穿台　「破壞性強風」將出現

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

前樂天女神認和馬傑森交往半年

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面