台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

▲性侵示意圖，與本文無關。（圖／123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名男子小黎（化名）透過交友軟體認識小美（化名），趁對方在日租套房內酒醉時性侵得逞。對此，台南地院依加重強制性交罪判處有期徒刑8年6月。

判決書指出，小黎與小美雙方於2023年5月底在台南相約見面。小黎為小美承租日租套房供其住宿，當晚兩人與小美的友人一起到酒吧飲酒。凌晨時分，小美因酒醉由小黎與友人攙扶返回套房休息，隨後友人離開，只剩小美獨自在房內。

隔日凌晨3點多，小黎持磁扣鑰匙再次進入套房，趁小美酒醉熟睡時，未經同意脫去她的衣物並發生性行為。小美在過程中甦醒，發現小黎壓在身上並進行抽插，驚恐之餘以「為什麼是你」、「不要」表達拒絕，並用手推開對方。然而，小黎明知小美清醒且反抗，仍持續強行性交，甚至強迫小美進行口交，最後射精於小美腹部。

事後，小美試圖尋找手機報警求救，但小黎為阻止她報警，搶奪手機並將小美拉回房內，導致她多次摔落床鋪及地板，身上多處瘀傷。最終小美成功取得手機，撥打電話向友人求救並報警，小黎這才倉皇離開現場。

小美隨即前往醫院驗傷，檢驗結果顯示其體內有安眠鎮靜劑代謝物反應，身上多處瘀傷，且陰道深部DNA檢測出小黎精液。警方調閱監視器及相關證據，確認小黎在案發時獨自進入套房，並於事發後快速逃離。

小黎辯稱雙方性行為是合意發生，並否認有施暴或違反小美意願。但法官認為，小美在案發時酒醉無力反抗，醒來後明確表達拒絕，且有受傷事證與報警紀錄，佐證其遭遇。法院認定小黎利用小美酒醉，侵入住宅遂行強制性交，依刑法加重強制性交罪判處有期徒刑8年6月。