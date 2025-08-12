台中男抓蟲「先噴殺蟲劑再打火機烤」把家燒了　急躲陽台求救

▲旅順路二段1處民宅12日上午發生火警。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區旅順路二段1處民宅今天（12日）上午11時發生離奇火警，1名50多歲男子疑在家中疑似為了要抓蟲，先使用殺蟲劑，再用打火機，不慎引燃屋內雜物，導致濃煙四起、飄散屋外，男子趕緊躲避到陽台求救；消防獲報到場迅速撲滅火勢，順利救出男子，幸男子沒有受傷，詳細起火原因由火調單位鑑定。

台中市消防局指出，今天上午11時許獲報，北屯區旅順路二段有民宅火警，立刻派遣第八大隊、文昌分隊等4消防分隊，共12車30人前往，由副大隊長沈建民擔任指揮官。

消防人員到場發現現場為3樓RC、4樓鐵皮加蓋建築，2樓有煙竄出，而男子在陽台待援。火勢於12時08分撲滅，男子由消防人員協助脫困，經傷檢沒有受傷情形。

▲消防獲報前往搶救。（圖／民眾提供）



據查，男子約50多歲，火警發生前他為了殺蟲而噴殺蟲劑，又疑似為殺蟲使用打火機，卻不慎引燃屋內一旁雜物，眼見火苗竄起，趕快跑去陽台避難。

▲警消向男子詢問起火原因。（圖／民眾提供）



消防初步清查，火警現場為2樓臥室雜物起火燃燒，燃燒面積約9平方公尺，相關財損及起火原因，由火調人員分析鑑定。

