　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男抓蟲「先噴殺蟲劑再打火機烤」把家燒了　急躲陽台求救

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲旅順路二段1處民宅12日上午發生火警。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區旅順路二段1處民宅今天（12日）上午11時發生離奇火警，1名50多歲男子疑在家中疑似為了要抓蟲，先使用殺蟲劑，再用打火機，不慎引燃屋內雜物，導致濃煙四起、飄散屋外，男子趕緊躲避到陽台求救；消防獲報到場迅速撲滅火勢，順利救出男子，幸男子沒有受傷，詳細起火原因由火調單位鑑定。

台中市消防局指出，今天上午11時許獲報，北屯區旅順路二段有民宅火警，立刻派遣第八大隊、文昌分隊等4消防分隊，共12車30人前往，由副大隊長沈建民擔任指揮官。

消防人員到場發現現場為3樓RC、4樓鐵皮加蓋建築，2樓有煙竄出，而男子在陽台待援。火勢於12時08分撲滅，男子由消防人員協助脫困，經傷檢沒有受傷情形。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲消防獲報前往搶救。（圖／民眾提供）

據查，男子約50多歲，火警發生前他為了殺蟲而噴殺蟲劑，又疑似為殺蟲使用打火機，卻不慎引燃屋內一旁雜物，眼見火苗竄起，趕快跑去陽台避難。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警消向男子詢問起火原因。（圖／民眾提供）

消防初步清查，火警現場為2樓臥室雜物起火燃燒，燃燒面積約9平方公尺，相關財損及起火原因，由火調人員分析鑑定。

▲旅順路二段1處民宅12日上午發生火警。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／孫易磊今抹消登錄　下二軍
賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」
LIVE／楊柳颱風陸警「估明午登陸」　氣象署最新說明
快訊／楊柳颱風陸警發布　4縣市列首波警戒
1天盜刷400萬買iPhone！　3C女經理竟放行
黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看
楊柳能量明顯增加！鄭明典：結構可能不會被中央山脈破壞太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋華江碼頭赫見女浮屍！口袋藏電話紙條　家人得知痛哭

「要招商不要招喪！」彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

獨／高雄居服員探視驚見女屍急報警！同住男坦承有動手被帶回

客運大迴轉機車煞不住猛撞！騎士骨折斷牙　險登出人生畫面曝

土城驚悚一幕！後座男突勒頸爆打　騎士昏厥倒地遭硬拽拖路旁

3C經銷女經理勾結詐團盜刷套利　車手1天花400萬買iPhone竟放行

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢：別再道貌岸然

直擊「行走炸彈」上路！高雄74歲婦逆向開300米　用路人傻眼

台中男抓蟲「先噴殺蟲劑再打火機烤」把家燒了　急躲陽台求救

高雄三民區3天2起死亡車禍　騎士看手機撞死婦、男詭異自摔亡

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

快訊／板橋華江碼頭赫見女浮屍！口袋藏電話紙條　家人得知痛哭

「要招商不要招喪！」彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

獨／高雄居服員探視驚見女屍急報警！同住男坦承有動手被帶回

客運大迴轉機車煞不住猛撞！騎士骨折斷牙　險登出人生畫面曝

土城驚悚一幕！後座男突勒頸爆打　騎士昏厥倒地遭硬拽拖路旁

3C經銷女經理勾結詐團盜刷套利　車手1天花400萬買iPhone竟放行

邱佩琳作證揭偵辦京華城疑洩密　柯文哲再轟檢：別再道貌岸然

直擊「行走炸彈」上路！高雄74歲婦逆向開300米　用路人傻眼

台中男抓蟲「先噴殺蟲劑再打火機烤」把家燒了　急躲陽台求救

高雄三民區3天2起死亡車禍　騎士看手機撞死婦、男詭異自摔亡

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8800萬含租約賣出

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

李多慧「鏡頭前卸光濃妝」！素顏真面目現形 解放細肩帶睡衣激辣

快訊／板橋華江碼頭赫見女浮屍！口袋藏電話紙條　家人得知痛哭

「要招商不要招喪！」彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

少女時代俞利墜馬！　濟州島出意外「重摔瞬間」全被拍

49歲親媽生第2胎！男友知情後跟她分手　一票人喊：很殘酷但現實

賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢　南門段城垣緊急加固

楊柳颱風逼近　台電台東區整備搶修人力...全面待命

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

社會熱門新聞

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

謝宜容貪污案開庭哽咽認罪：對不起國家的栽培

假冒檢警詐騙案！桃園3C集團盜刷近3000萬元

豪雨後奇景！上萬燕子停滿旗山老街電線

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

「5F自拍」外流兒少、成人偷拍片　3男收押

十全停車風波案外案！揪出影印店是違建

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

通緝兄勾太太名模妹吸金2.6億全續押禁見！

人妻打電話陳情　色警竟暗示「陪我那個」

職軍男外遇打野砲　小三一句話賠25萬

載孫遭撞飛阿嬤卡車底　1死1重傷

耕莘名醫冉祥俊　遭控手術詐財

更多熱門

相關新聞

已付50萬卻等不到開工　知名民宿建築師集資推案爆爭議

已付50萬卻等不到開工　知名民宿建築師集資推案爆爭議

位於台中14期重劃區，在2020年左右，出現「小眾集資」蓋樓的銷售模式，一名由宜蘭民宿起家的建築師，以「賣房子，也賣生活」簡單、自然且有型的設計，為城市居民打造理想居所為訴求，不過近期該公司與民眾出現購屋糾紛，更引爆建商爛尾、烙跑疑慮，對此該建築師也出面強調：「絕對不會爛尾！」

國道一號后里段貨車追撞駕駛輕傷

國道一號后里段貨車追撞駕駛輕傷

豐原警銀聯手攔阻「假借貸」詐騙

豐原警銀聯手攔阻「假借貸」詐騙

載孫遭撞飛阿嬤卡車底　1死1重傷

載孫遭撞飛阿嬤卡車底　1死1重傷

台中房價進入6字頭　惠宇顏定滄：30坪將成主流

台中房價進入6字頭　惠宇顏定滄：30坪將成主流

關鍵字：

火警台中男子殺蟲劑消防

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面