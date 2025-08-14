堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院日前三讀《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明定普發現金1萬元，行政院會14日提出修正條例草案，沒有列入排富，僅其發放時間稍有調整。對此，媒體人鍾年晃表態堅決反對，他直言，普發現金，萬萬不可，這是政治自殺行為，民進黨得不到任何政治紅利，換來的只有藍白奚落，民進黨支持者更會搥胸頓足。他強調，如果這次再讓步，無異提前宣布賴清德總統已經進入「看守階段」了。

鍾年晃發文表示，自己堅決反對現在普發現金，因為這是一種政治自殺行為。藍白聯手在726前通過每人普發現金一萬，明眼人都知道就是一種詐騙，行政院當時說此舉違憲、要舉債發金違反財政紀律。

鍾年晃表示，沒想到，726之後，一切都變了，行政院開始考慮要普發，好像突然之間不違憲了，舉債也不是問題了，而且要設法「解決憲法紛爭」。

鍾年晃說，說穿了，就是由行政院主動提修正案，閃過憲法七十條立法院不得增加預算的障礙，這種作法無非是唾面自乾，自己打臉給對手欣賞。

鍾年晃認為，台股已經來到24000點，國內經濟動能依然強勁，現階段台灣經濟面最大的變數是與美國的關稅談判，但這不是普發現金可以解決的問題，反而政府手上應該保留更多資源因應未來的變局。

鍾年晃指出，風災重建條例、下會期軍購特別預算、明年國防預算要達GDP3% ，加上財劃法從中央拿走3800億，明年總預算需要舉債因應。中央政府財政已經困窘，卻還附和藍白普發現金，根本就是敗家子。

鍾年晃直言，如果行政院真的決定依照藍白設定的戰場普發現金，就是一種政治自殺。因為民進黨得不到任何政治紅利，換來的只有藍白兩黨奚落，他們支持者不會感謝「政府德政」，民進黨支持者更會搥胸頓足，憤恨所託非人。

鍾年晃強調，而且這次讓藍白得逞，將來只會需索無度，民進黨都買單嗎？如果不論是否合法、合理都照立法院決議辦理，行政院乾脆改名「立法院行政局」算了執政團隊不要誤判情勢，天真的以為委屈可以求全，那不過是痴人說夢。因為藍白真正想要的是2028的中央政權，現在掣肘、杯葛只是手段而已。

最後，鍾年晃認為，行政、立法兩權是互相制衡，立院生態朝小野大的事實，到下次改選前無法改變，但是過去一年多來，行政權把自己做小了，才會讓立法權獨大，如果這次再讓步，無異提前宣布賴清德總統已經進入「看守階段」了。