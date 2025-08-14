　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院日前三讀《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明定普發現金1萬元，行政院會14日提出修正條例草案，沒有列入排富，僅其發放時間稍有調整。對此，媒體人鍾年晃表態堅決反對，他直言，普發現金，萬萬不可，這是政治自殺行為，民進黨得不到任何政治紅利，換來的只有藍白奚落，民進黨支持者更會搥胸頓足。他強調，如果這次再讓步，無異提前宣布賴清德總統已經進入「看守階段」了。

鍾年晃發文表示，自己堅決反對現在普發現金，因為這是一種政治自殺行為。藍白聯手在726前通過每人普發現金一萬，明眼人都知道就是一種詐騙，行政院當時說此舉違憲、要舉債發金違反財政紀律。

鍾年晃表示，沒想到，726之後，一切都變了，行政院開始考慮要普發，好像突然之間不違憲了，舉債也不是問題了，而且要設法「解決憲法紛爭」。

鍾年晃說，說穿了，就是由行政院主動提修正案，閃過憲法七十條立法院不得增加預算的障礙，這種作法無非是唾面自乾，自己打臉給對手欣賞。

鍾年晃認為，台股已經來到24000點，國內經濟動能依然強勁，現階段台灣經濟面最大的變數是與美國的關稅談判，但這不是普發現金可以解決的問題，反而政府手上應該保留更多資源因應未來的變局。

鍾年晃指出，風災重建條例、下會期軍購特別預算、明年國防預算要達GDP3% ，加上財劃法從中央拿走3800億，明年總預算需要舉債因應。中央政府財政已經困窘，卻還附和藍白普發現金，根本就是敗家子。

鍾年晃直言，如果行政院真的決定依照藍白設定的戰場普發現金，就是一種政治自殺。因為民進黨得不到任何政治紅利，換來的只有藍白兩黨奚落，他們支持者不會感謝「政府德政」，民進黨支持者更會搥胸頓足，憤恨所託非人。

鍾年晃強調，而且這次讓藍白得逞，將來只會需索無度，民進黨都買單嗎？如果不論是否合法、合理都照立法院決議辦理，行政院乾脆改名「立法院行政局」算了執政團隊不要誤判情勢，天真的以為委屈可以求全，那不過是痴人說夢。因為藍白真正想要的是2028的中央政權，現在掣肘、杯葛只是手段而已。

最後，鍾年晃認為，行政、立法兩權是互相制衡，立院生態朝小野大的事實，到下次改選前無法改變，但是過去一年多來，行政權把自己做小了，才會讓立法權獨大，如果這次再讓步，無異提前宣布賴清德總統已經進入「看守階段」了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大牙2原因喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她
盧秀燕赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量
林智勝願望成真！　張惠妹大巨蛋引退賽開唱
反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」
大牙宣布離婚！　「27天前發文」藏端倪
捅斷水果刀！逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺殺人
大牙520才曬照放閃「慶5年木婚」！　不到3個月宣布離婚
快訊／大牙發聲「離婚跟陳建州無關」　分開主因曝光！
快訊／愛雅無預警證實懷孕！　認「悲喜交加」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

726罷免投票撞期國考！羅智強批踐踏考生權益　李進勇：非常遺憾

總預算追加878.4億　包括罷免公投15.4億、各縣市補助款636億

政院增200億「強化電力系統」　全民普發1萬要再多花10億作業費

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

國民黨核三廣告仿南方公園！酸賴清德「萊爾」　連黃仁勳也入鏡

普發現金態度大轉彎？　政院：朝野都有反映民意！社會需更多支持

黃國昌轟政委傲慢讓外交官擦屁股　外交部：120分努力維持友誼

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

726罷免投票撞期國考！羅智強批踐踏考生權益　李進勇：非常遺憾

總預算追加878.4億　包括罷免公投15.4億、各縣市補助款636億

政院增200億「強化電力系統」　全民普發1萬要再多花10億作業費

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

南韓砸3500億對美也疊加關稅？　經貿辦：韓工具機原稅率0%

國民黨核三廣告仿南方公園！酸賴清德「萊爾」　連黃仁勳也入鏡

普發現金態度大轉彎？　政院：朝野都有反映民意！社會需更多支持

黃國昌轟政委傲慢讓外交官擦屁股　外交部：120分努力維持友誼

金曲男星隔10年癌症復發！　緊急手術留「8公分疤」露面吐近況

楊柳颱風最後1.46萬戶停電　經濟部：今可全部修復

玉里金針花正美！加碼周邊美食、景點住宿攻略　再泡星空秘湯

ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？生活瑣事到命理占卜　AI：本土化元素很強

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

政治熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王義川掀綠內戰　范琪斐：好像容不下反省聲音

照片曝光！關稅公布郭智輝設宴「當我們快樂在一起」　監委是座上賓

賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人、她在日本2地都置產

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

台南議會財產申報曝　1議員定存上億、郭信良欠債1億4811萬

被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相

表態挺賴卓體制！　陳水扁：卓榮泰是賴清德最佳行政院長人選

追著王世堅罵！　正國會大老為王義川嗆李晏榕：自以為聖女

北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

疊加關稅早說過　民進黨發言人尬笑：我不認真

狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

更多熱門

相關新聞

藍核三廣告酸賴清德「萊爾」　連黃仁勳也入鏡

藍核三廣告酸賴清德「萊爾」　連黃仁勳也入鏡

總統賴清德昨日在民進黨中常會表態，將對823重啟核三公投投下不同意票，國民黨今（14日）則召開「拒絕電價暴衝路，反對LIE功德園」核三公投CF發布記者會，黨主席朱立倫出席致詞表示，賴清德總統說過台灣不是票多的贏，還稱「不是公投可以決定」，這個意思就是賴清德就是一個獨裁者，因此呼籲民眾823公投一起阻擋賴清德的獨裁，讓賴清德知道真正的民意是什麼，不是任何事情都賴清德說了算，而是票多的說了算，公投民眾說了算。

游盈隆拋3方案盼賴政府回應民意　藍白有條件組閣、聯合政府都入列

游盈隆拋3方案盼賴政府回應民意　藍白有條件組閣、聯合政府都入列

批賴對慰安婦噤聲　馬：對飽受苦難的阿嬤不道德

批賴對慰安婦噤聲　馬：對飽受苦難的阿嬤不道德

轟賴清德執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂　李艷秋：最爛的總統

轟賴清德執政一事無成、街頭充滿仇恨叫囂　李艷秋：最爛的總統

藍委點名部長下台　綠黨團：聲音我們都聽到了

藍委點名部長下台　綠黨團：聲音我們都聽到了

關鍵字：

普發1萬普發現金國民黨民進黨民眾黨鍾年晃賴清德卓榮泰行政院

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面