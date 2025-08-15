　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」點台南災情太傷老百姓

▲前副總統呂秀蓮出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣民意基金會日前公布民調，總統賴清德施政表現為33%認同、54%不認同；另外民進黨支持度重挫7.1個百分點，來到29.4%，創下2024年1月以來新低。對此，前副總統呂秀蓮表示，台南災情嚴重引發民眾不滿、多項事件讓民眾覺得政府軟弱，呼籲賴清德團隊要把握時間改革。

呂秀蓮14日在政論節目《新聞千里馬》上，針對賴清德總統近期民調下滑提出看法。她指出，近期數份民調顯示賴總統的支持度已降至上任以來新低，甚至有數據低於3成。呂秀蓮坦言理解賴清德及民進黨面臨巨大壓力，但強調「時間不會等人，人民的期待有限」，呼籲執政團隊把握時間推動改革，因為「人民的耐心與信心正在流失」。

針對賴清德的領導方式，呂秀蓮提出具體建議，認為若賴清德能辭去民進黨黨主席，轉型為「全民總統」，有望迅速提升民調。她舉前總統陳水扁為例，強調這是讓總統專注國政、提升施政信任度的有效做法。呂秀蓮也警告，若支持度持續下探，恐重演過去總統被冠上「9%總統」的歷史。

▲▼總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

談及政府施政，呂秀蓮認為，近年來多項事件讓社會大眾覺得政府態度過於軟弱。她批評部分官員缺乏治理經驗，僅具選舉能力，卻不懂治國，提醒國家治理必須由具備專業與品德的人才擔當，不能只重用對選舉有貢獻者。

針對近日台南災情，呂秀蓮特別點出，作為賴總統的家鄉，台南災情嚴重，若一個月後情況未改善，勢必引發民眾不滿。她認為，南部救災表現不佳正是導致賴清德聲望下滑的主因之一。

呂秀蓮也談到台灣選民心態，形容「民意如流水，水能載舟，亦能覆舟」，強調台灣人民比官員更聰明，只要不滿意政府，選票就會流失。她對台灣民主有信心，認為每次選舉結果都有其道理，呼籲政治人物應認真準備、真誠表達，才能贏得選民信任。此外，針對經濟困境，她呼籲全民團結面對產業外流與關稅等挑戰，不分藍綠攜手共度難關。

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」　羞曝：每次都得忍住！

關鍵字：

民調政府軟弱賴清德台南災情呂秀蓮

