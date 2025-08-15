　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「雙普會」只是鋪路！　川普：必須邀澤倫斯基再開一次會

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲川普與普丁將在阿拉斯加會面，但川普強調要達到和平，必須再安排一次有澤倫斯基參與的會議。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面前夕表示，他相信普丁已經準備好結束烏克蘭戰爭，但真正的和平很可能需要再安排一次包含烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）參與的會議。

根據《路透社》報導，澤倫斯基近期積極與歐洲盟友展開外交行動，力阻美俄在阿拉斯加峰會上達成任何讓烏克蘭在未來可能再遭攻擊的協議。川普在白宮受訪時直言，「我認為普丁總統會尋求和平，我也認為澤倫斯基總統會尋求和平。我們就看看他們能不能合得來吧。」

川普坦言，不預期本次峰會就能促成停火，並暗示更關鍵的將是下一場會議，「更重要的會是我們正在籌劃的第二次會議。到時候會有普丁總統、澤倫斯基總統、我自己，或許還會邀請一些歐洲領袖，或者不邀，這我還不確定。」

普丁則在會前召集高層部長與安全官員研商，為在阿拉斯加的會晤做準備。

普丁指出，「在我看來，美方確實做出了相當積極而真誠的努力，想要停止敵對行動、結束危機，並達成各方都有興趣的協議。」他還說，這麼做的目的是「為我們兩國、歐洲，以及全世界創造長期和平的條件——前提是下一階段我們能在戰略進攻性武器的管控上達成共識。」

普丁的談話暗示，俄羅斯將在這場安全議題的廣泛討論中，把核武管制納入議程。克里姆林宮顧問則透露，普丁與川普還將討論俄美經濟關係龐大的未開發潛力。

▲▼美國總統川普與俄羅斯總統普丁近期可能會面。（圖／路透）

▲川普將此次會議比喻成「下棋」，認為首場峰會是為第二次會談鋪路。（圖／路透）

東歐一名高層官員指出，普丁會試著用核武管制進展，或是商業合作的誘因，來轉移川普對烏克蘭議題的注意力，「我們希望川普不要被俄方牽著走，他應該很清楚這些事有多危險。」該官員補充，俄羅斯的唯一目的就是避免新制裁，並解除現有制裁。

川普將此次會議比喻成「下棋」，認為首場峰會是為第二次會談鋪路，但也坦承這次會談有25%的機率不成功。他強調，最終協議必須由普丁與澤倫斯基親自談成，「我不會替他們談判。」

俄羅斯目前掌控烏克蘭約五分之一的領土，歐洲各國擔心任何協議可能鞏固俄方戰果，並助長普丁擴張到歐洲其他地區的野心。

這場自2021年6月以來首次的美俄峰會，正值烏克蘭戰爭陷入最艱難時刻。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）透露，川普在稍早與歐洲領袖及澤倫斯基的視訊會議中，曾表態願意加入烏克蘭安全保障，但會後並未公開提及。歐洲官員形容，川普的說法「像是向前邁了一步」，但具體細節仍不清楚。

川普日前也放話，若普丁不願達成和平，將面臨「嚴重後果」，包括經濟制裁。不過，俄方已明確表示，其立場自2024年6月普丁首次闡述以來並無改變。

08/13 全台詐欺最新數據

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

